Người dân tá hỏa phát hiện thi thể không nguyên vẹn tại sân chung cư ở TP.Thủ Đức

Đời sống 04/06/2023 10:27

Trong lúc đi tập thể dục, một số cư dân tại chung cư Vinhomes Grand Park, TP.Thủ Đức (TP.HCM), phát hiện thi thể người đàn ông bị biến dạng dưới mặt đất, nghi rơi từ lầu cao.

Theo thông tin từ Zing News, khoảng 5h ngày 4/6, một số người sống tại chung cư Vinhomes Grand Park trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình (TP.Thủ Đức) trong lúc đi tập thể dục phát hiện thi thể người đàn ông nằm tử vong dưới khuôn viên tòa S6.03. Thi thể người này bị biến dạng, nghi rơi từ lầu cao xuống đất.

Người dân tá hỏa phát hiện thi thể không nguyên vẹn tại sân chung cư ở TP.Thủ Đức - Ảnh 1
Vụ việc xảy ra tại chung cư trên đường Nguyễn Xiển, TP Thủ Đức - Ảnh: Zing News 

Cơ quan chức năng TP Thủ Đức sau đó đến phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định là ông N.T. (74 tuổi) ngụ tại chung cư. Đến hơn 7h cùng này, thi thể được lực lượng chức năng đưa về nhà xác.

Trước đó vào ngày 24/4, Báo Thanh Niên đưa tin, công an TP.Thủ Đức, TP.HCM cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ một người đàn ông nằm tử vong giữa sân chung cư Vinhomes Grand Park này. 

Người dân tá hỏa phát hiện thi thể không nguyên vẹn tại sân chung cư ở TP.Thủ Đức - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên 

Theo đó, khoảng 13 giờ cùng ngày (24/4), cư dân sống tại chung cư Vinhomes Grand Park, đường Nguyễn Xiển (P.Long Thạnh Mỹ) đang nghỉ trưa thì bị giật mình bởi tiếng động mạnh phát ra từ khu vực sân sau tòa S1.07.

Chạy tới kiểm tra, họ tá hỏa phát hiện một người đàn ông đã tử vong. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn.

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