Hai trường hợp tử vong là các bệnh nhân 46 tuổi và 15 tuổi, được Bệnh viện TP.Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) ngày 3/6. Người đàn ông 46 tuổi nhập viện với chẩn đoán bỏng 90%, theo dõi bỏng hô hấp, suy hô hấp. Còn nam bệnh nhân 15 tuổi cũng bỏng diện tích 90% cơ thể và suy hô hấp.

Sáng 4/6, theo nguồn tin từ Báo Dân trí cho biết, 2 trong số 7 trường hợp bệnh nhân bỏng nặng trong vụ đốt phòng trọ vì ghen xảy ra ở Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đã tử vong.

Ngoài ra, Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đang theo dõi một trường hợp gặp nạn khác trong vụ việc. Đó là người phụ nữ khoảng 33 tuổi, bỏng diện tích 13% kèm bỏng đường hô hấp. Bệnh nhân đang được theo dõi sát phòng trường hợp diễn tiến xấu bất ngờ, tiên lượng dè dặt.

Các bệnh nhân này được hồi sức tích cực, cho thở máy, nội soi để đánh giá nội khí quản. Dù các bác sĩ khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cố hết sức điều trị, hai bệnh nhân trên không qua khỏi sau gần 1 ngày nằm phòng Săn sóc đặc biệt, vì tình trạng quá nặng.

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cũng tiếp nhận hai bệnh nhân khác trong vụ việc. Đó là các cháu bé 13 và 15 tuổi, đều bị bỏng 60% độ 2-3 do lửa ở vùng đầu mặt cổ, có nhiều bụi than đường hô hấp.

Ekip điều trị đã tiến hành các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp, đặt nội khí quản kiểm soát đường thở và chống sốc bỏng cho 2 bệnh nhi.

Hai trường hợp còn lại được phía Bệnh viện Bà Rịa chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM). Cụ thể, bé trai V.M.K. (13 tuổi) nhập viện với chẩn đoán sốc bỏng, bỏng xăng độ 3-4 diện tích 90%. Còn bé gái tên V.N.A. được chẩn đoán bỏng xăng độ 3-4 diện tích 80% và sốc bỏng.

Hai bệnh nhi phải thở máy, chống sốc, dùng kháng sinh, nội soi rửa phế quản và hiện được theo dõi sát.

Trước đó vào ngày 3/6, theo VietNamNet đưa tin, công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đã tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy ở nhà trọ khiến 7 người bị bỏng nặng.

Các nạn nhân gồm: N.T.H (45 tuổi), T.T.K.T (33 tuổi, quê TP Cần Thơ); H.H.S (15 tuổi, con bà T.), V.N.A (13 tuổi, ngụ Long Thành); V.H.P (13 tuổi); D.A.T (15 tuổi) và một người tên K.

Hiện trường xảy ra vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 sáng cùng ngày, người dân tại xã Phước Bình, huyện Long Thành nghe tiếng kêu cứu ở dãy nhà trọ gồm 15 phòng của bà N.T.M.L (44 tuổi).

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành đã đến hiện trường tiến hành dập lửa và phối hợp với người dân thực hiện các biện pháp cấp cứu người bị nạn. Khu vực bị cháy được xác định ở phòng trọ số 3 và số 10 có tất cả 11 người ở. Vụ cháy khiến 7 người bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bước đầu, công an nhận định N.T.H sống phòng số 10, do ghen tuông đã đốt phòng số 3 nơi có người yêu đang ở, sau đó phóng hoả phòng của mình.