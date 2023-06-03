Tình tiết bất ngờ vụ 3 phụ nữ bị giết ở Khánh Hòa: Hung thủ thay quần áo trước khi bỏ trốn

Đời sống 03/06/2023 19:36

Theo nhân chứng - cháu M. (con gái nạn nhân L.T.T.V.), Hưng ra tay sát hại vợ và cháu gái xong thì đi thay quần áo trước khi bỏ trốn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 3/6, người dân thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đang hỗ trợ tổ chức tang lễ cho ba phụ nữ bị giết một ngày trước. Không khí tang thương bao trùm hai ngôi nhà nhỏ của bà Đinh Thị A. và ông Dương Minh T..

Mới 13 tuổi, cháu M. (con gái nạn nhân L.T.T.V.) vẫn chưa hết bàng hoàng khi là người chứng kiến toàn bộ vụ việc.

Cháu M. nói tối hôm xảy ra vụ việc cháu cùng mẹ ngủ tại nhà bà ngoại. Đang say giấc trong phòng ngủ, cháu nghe tiếng mẹ năn nỉ ba (Phan Danh Hưng) dừng tay. Cháu hoảng sợ nên chỉ dám nằm cầu nguyện. Một lúc sau, cháu mở cửa phòng đi ra thì thấy mẹ đang nằm trong vũng máu.

Tình tiết bất ngờ vụ 3 phụ nữ bị giết ở Khánh Hòa: Hung thủ thay quần áo trước khi bỏ trốn - Ảnh 1
Tang thương bao trùm lên hai ngôi nhà - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

"Thấy con, mẹ kêu "M. ơi cứu mẹ". Con chạy ra sau thì thấy chị N. cũng nằm trong vũng máu. Ba lúc đó đã ra sau nhà để thay quần áo. Con sợ quá chạy qua nhà hàng xóm để kêu cứu" - cháu M. nhớ lại thời khắc kinh hoàng. Nghe tiếng cháu M. kêu cứu, bà H.T.T.D. chạy đến cũng bị Hưng đâm tử vong.

Bần thần nhìn hai chiếc quan tài trong nhà, bà Đinh Thị A. vẫn chưa tin được chỉ một buổi sáng mình đã mất đi con gái và cháu ngoại.

Tình tiết bất ngờ vụ 3 phụ nữ bị giết ở Khánh Hòa: Hung thủ thay quần áo trước khi bỏ trốn - Ảnh 2
Bà Đinh Thị A. lo lắng cho tương lai của ba cháu ngoại - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 2/6, Ngô Đăng Khoa - Chủ tịch UBND xã Diên Xuân, cho biết: Tại khu vực thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân vừa xảy ra án mạng làm 3 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, người dân dân địa phương tại thôn Xuân Đông nghe những tiếng hét thất thanh. Sau đó, có người chạy vào kiểm tra thì phát hiện 3 người phụ nữ chết thảm trong một ngôi nhà ở thôn Xuân Đông. Trước đó, người dân phát hiện một người đàn ông chạy ra khỏi ngôi nhà sau khi xảy ra vụ án mạng.

Tình tiết bất ngờ vụ 3 phụ nữ bị giết ở Khánh Hòa: Hung thủ thay quần áo trước khi bỏ trốn - Ảnh 3
Người dân tập trung đông đúc tại hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo nguồn tin, nghi phạm là ông Phan Danh Hưng (SN 1986, ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) vẫn đang lẩn trốn. Trong số 3 nạn nhân, có vợ của ông Hưng là bà L.T.T.V. (SN 1986) và hai nạn nhân khác là cháu tên N. và hàng xóm là bà T..

Tang thương bao trùm nơi 3 phụ nữ ở Khánh Hòa bị sát hại: Mẹ già chưa hết bàng hoàng, con gái ám ảnh cảnh mẹ cầu cứu trước khi mất

Tang thương bao trùm nơi 3 phụ nữ ở Khánh Hòa bị sát hại: Mẹ già chưa hết bàng hoàng, con gái ám ảnh cảnh mẹ cầu cứu trước khi mất

Vào sáng 3/6, không khí tang thương bao trùm 2 ngôi nhà nhỏ nằm ở thôn Xuân Đông (xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

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