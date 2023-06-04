Đắk Lắk: 6 người nhập viện vì ăn nấm mọc từ xác nhộng ve sầu

Đời sống 04/06/2023 10:18

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận đang điều trị cho 6 bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn nấm mọc từ xác nhộng ve sầu.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối ngày 3/6, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận đang điều trị cho 6 bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn nấm mọc từ xác nhộng ve sầu. Một số bệnh nhân bị nhẹ đang dần ổn định.

Cụ thể, trưa 3/6, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận 2 nhóm gồm 6 bệnh nhân cùng ngụ tại xã Cư KBang, huyện Ea Súp (Đắk Lắk). Hầu hết các trường hợp đều có triệu chứng rung giật cơ, tay chân yếu không cử động được.

Đắk Lắk: 6 người nhập viện vì ăn nấm mọc từ xác nhộng ve sầu - Ảnh 1
Một trong 6 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - Ảnh: VOV
Đắk Lắk: 6 người nhập viện vì ăn nấm mọc từ xác nhộng ve sầu - Ảnh 2
Hầu hết các trường hợp đều có triệu chứng rung giật cơ, tay chân yếu không cử động được - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VOV, một bệnh nhân KỂ LẠI, mấy ngày qua, tại địa phương có nhiều người lầm tưởng một loại nấm mọc từ xác nhộng ve sầu là đông trùng hạ thảo nên đua nhau đi đào và rao bán với giá 70.000/kg. Thấy vậy, người thân trong gia đình anh cũng đi đào được hơn mười cây nấm màu đỏ mọc từ xác ấu trùng ve sầu quanh nhà và nấu cho mọi người ăn. Sau khi ăn chừng 2 tiếng thì anh cùng 2 người trong gia đình có biểu hiện bủn rủn chân tay, nôn ói, đau bụng, đi cầu lỏng nên được người nhà đưa đi cấp cứu tại TTYT huyện Ea Súp và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên      

Ngoài ra, bác sĩ CKI Nguyễn Thiên Phúc – Bác sĩ điều trị Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin, ăn ve sầu có thể gặp 2 nhóm ngộ độc: Nhóm về ký sinh trùng trên cơ thể con ve sầu có thể nhiễm vi khuẩn hay các loại nấm độc, gây ngộ độc nặng nề, tấn công toàn thân nổi mẩn ngứa, mạch nhanh, có thể gây trụy mạch, thần kinh rối loạn, lơ mơ, kích thích, vật vã. Nhóm thứ 2 là con ve ở vùng đất có những cây thầu dầu, cỏ lào, nhựa của các loại cây độc, bám trên mình con ve sầu và không bị phân tán ở nhiệt độ thông thường có thể gây ngộ độc.

Đắk Lắk: 6 người nhập viện vì ăn nấm mọc từ xác nhộng ve sầu - Ảnh 3
Loại nấm mọc từ nhộng ve sầu - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Thiên Phúc, hiện chưa xác định được cụ thể từng loại nấm mà các bệnh nhân đã ăn, do đó việc điều trị phải dựa vào các triệu chứng. Để phòng, chống ngộ độc từ nấm và đặc biệt là nấm mọc từ ấu trùng ve sầu người dân không nên tự ý ăn các loại nấm không rõ nguồn gốc, các loại nấm có màu sắc sặc sỡ.

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