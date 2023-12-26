Vụ chìm tàu cá, 5 ngư dân mất tích: Tín hiệu phát ra ở vùng biển Bình Thuận, gần đảo Phú Quý

Đời sống 26/12/2023 19:06

Vụ tàu cá Phú Yên bị chìm ở Khánh Hòa, lực lượng chức năng đã phát hiện được tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình của tàu cá PY-96121-TS tại vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 8 hải lý.

 

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, Đại tá Hương cho biết thời điểm trên tín hiệu có vị trí tại vị trí có tọa độ 10°40'N - 108°57'E, cách đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) khoảng tám hải lý về hướng bắc. Tín hiệu di chuyển với tốc độ sáu hải lý/giờ.

Đại tá Hương nhận định tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình của tàu cá đang trôi tự do và vẫn còn pin nên tiếp tục phát tín hiệu.

Còn ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Phú Yên, cho biết địa phương đã có công văn gửi các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận đề nghị phối hợp, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, tàu thuyền của ngư dân đang hoạt động ở khu vực tàu cá Phú Yên bị nạn hỗ trợ, tìm kiếm các ngư dân.

Vụ chìm tàu cá, 5 ngư dân mất tích: Tín hiệu phát ra ở vùng biển Bình Thuận, gần đảo Phú Quý - Ảnh 1
Người thân các thuyền viên hy vọng có phép màu để 5 ngư dân trở về bình an. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Như báo Tuổi Trẻ đưa tin, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận, đơn vị đã phối hợp trao đổi thông tin với tàu cảnh sát biển 6007, hiện đã ra đến vị trí phát tín hiệu của tàu cá nhưng không tìm thấy dấu vết gì liên quan, thời tiết khu vực đảo Phú Quý đang có gió cấp 8-9, sóng cao hơn 5m. Đơn vị cũng đã trao đổi với radar 575 đề nghị tăng cường quét mặt biển, chỉ đạo các đội trạm nắm chắc tình hình địa bàn, thông báo cho nhân dân ven biển biết, báo cáo kịp thời khi phát hiện các mảnh vỡ liên quan đến tàu cá trôi vào đảo.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 cho hay tàu cảnh sát biển 8005 hiện đang mở rộng khu vực tìm kiếm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa phát hiện các tín hiệu từ ngư dân.

Hiện, các lực lượng cảnh sát biển, biên phòng, tàu cá ngư dân... đang tiếp tục tìm kiếm các ngư dân bị nạn.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 22-12, tàu cá PY 96126 TS do ông Huỳnh Đức Lợi làm thuyền trưởng đánh bắt cá ngừ đại dương. Lúc trên đường về cảng cá Đông Tác ở TP Tuy Hòa, khi qua vùng biển cách Mũi Đôi (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) khoảng 2,7 đến 3 hải lý, thì bị phá nước, chìm dần. Khi xảy ra tai nạn, trên tàu có năm ngư dân.

Đau lòng cuộc gọi cầu cứu cuối cùng của 5 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở Phú Yên: 'Tôi vừa nói dứt câu thì điện thoại mất liên lạc'

Đau lòng cuộc gọi cầu cứu cuối cùng của 5 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở Phú Yên: 'Tôi vừa nói dứt câu thì điện thoại mất liên lạc'

Trước khi mất tích, thuyền trưởng Huỳnh Đức Lợi (28 tuổi, trú khu phố 6, phường Phú Đông) đã gọi về nhà để thông báo với gia đình và cầu cứu chủ tàu cá.

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