Trong dòng nước mắt nghẹn ngào, anh Hưng khóc và thẫn thờ nhìn vào ngôi nhà. Anh tự trách mình: “Nếu như tôi nhanh trí hơn thì vợ con được cứu sống rồi, trời ơi…”.

Theo thông tin từ tạp chí điện tử Người Đưa Tin, ngày 2/9, chia sẻ với Người Đưa Tin với vẻ mặt thất thần, đau buồn, ông Tạ Văn Hưng (ngụ đường Hải Thượng Lãn Ông, xã Phong Nẫm, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) cho biết: “Chiều tối 31/8, đang ngồi chơi với các con và vợ trong phòng thì nghe tiếng nổ lép bép và khói bốc lên tại khu vực sửa xe máy bên ngoài. Sau đó, tôi ra kiểm tra phát hiện vụ cháy nên mở cửa chính, rồi quay vào phòng ngủ định mở cửa đưa vợ con ra ngoài thì lửa đã cháy lan đến khu vực sửa xe. Tôi chạy ra phía sau nhà vệ sinh, thoát ra bằng lối thông gió để cầu cứu mọi người”. Trong dòng nước mắt nghẹn ngào, anh Hưng khóc và thẫn thờ nhìn vào ngôi nhà. Anh tự trách mình: “Nếu như tôi nhanh trí hơn thì vợ con được cứu sống rồi, trời ơi…”.

Cũng trong nguồn tin này, ông Lê Văn Chơn, Phó Chủ tịch UBND Tp.Phan Thiết cho biết, hiện nay, UBND Tp.Phan Thiết đã hỗ trợ cho mỗi trường hợp là 23 triệu đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng chia sẻ nỗi đau với người chồng, cha của các nạn nhân Ảnh: Tạp chí điện tử Người Đưa Tin Theo thông tin từ VOV, liên quan vụ cháy nhà ở xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết, sáng nay (2/9), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận xác nhận, nạn nhân cuối cùng là một bé trai 3 tuổi đang điều trị tại bệnh viện cũng đã tử vong vào lúc 2h cùng ngày.

Như vậy, vụ cháy nhà ở xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã cướp đi 4 sinh mạng. Trong đó có 3 mẹ con gồm: chị P.B.T (32 tuổi, vợ chủ nhà) cùng hai con trai là bé T.Q.A (9 tuổi), T.Q.T (3 tuổi) và anh N.H.Đ (35 tuổi), người lao vào cứu 3 mẹ con. Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Thuận, vào khoảng 18h15 phút ngày 31/8, anh Tạ Văn Hưng (35 tuổi) cùng vợ và hai con đang trong phòng ngủ thì nghe tiếng nổ lép bép và khói bốc lên tại khu vực sửa xe máy bên ngoài. Anh Hưng ra kiểm tra phát hiện vụ cháy nên mở cửa chính rồi quay vào phòng ngủ định để mở cửa đưa vợ con ra ngoài. Song lúc này lửa đã lan ra hết khu vực sửa xe nên anh Hưng chạy về hướng nhà vệ sinh, thoát ra bằng cửa thông gió để hô hoán mọi người hỗ trợ cứu vợ con. Hiện trường vụ cháy chiều tối ngày 31/8 - Ảnh: VOV Do vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan mạnh, nhiều người dùng búa phá mảng tường nhưng không tiếp cận được bên trong. Lúc này anh N.H.Đ đang chở nước ngọt đi giao, nghe hô hoán trong vụ cháy còn một phụ nữ và hai con nhỏ nên đã bất chấp nguy hiểm lao vào cứu các nạn nhân và bị điện giật tử vong. Khoảng 10 phút sau, lực lượng chức năng đã cứu và đưa 4 nạn nhân trong vụ cháy đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, anh N.H.Đ và chị P.B.T (vợ chủ nhà) đã tử vong tại bệnh viện. Trưa 1/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, bé trai T.Q.A (9 tuổi) nạn nhân của vụ cháy đã không qua khỏi và bệnh viện đã cho xe chở thi thể cháu về với gia đình. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, toàn bộ các chi phí cấp cứu, vận chuyển bệnh viện đều lo chu đáo cho gia đình các nạn nhân.

Bé trai 3 tuổi được chiến sĩ PCCC ôm cứu ra khỏi đám cháy ở Phan Thiết đã tử vong Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận xác nhận, bé T.Q.T. (3 tuổi), nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy tiệm sửa xe ở Phan Thiết đã tử vong.

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