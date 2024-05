Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Bình cho biết, Trường Mầm non Hồng Nhung 2 có giấy phép hoạt động. Ngày hôm nay, phía trường vẫn hoạt động bình thường, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 30/5, Trường Mầm non Hồng Nhung 2 (xã Phú Xuân, TP Thái Bình) vẫn hoạt động trông, giữ trẻ bình thường. Được biết, Trường Mầm non Hồng Nhung 2 đang trông, giữ khoảng 200 cháu bé.

Sáng ngày 30/5, ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, cùng lãnh đạo UBMTTQ, Sở LĐ-TB&XH, Hội Chữ thập đỏ, UBND TP Thái Bình, UBND huyện Vũ Thư, đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé bị tử vong do bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung.

Trường Mầm non Hồng Nhung 2 vẫn hoạt động bình thường sau sự cố một trẻ tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, dựa vào báo cáo của Sở GD-ĐT Thái Bình, trường Mầm non Hồng Nhung 2 được thành lập năm 2022. Trường có 12 lớp, nhóm với 272 trẻ. Giáo viên phụ trách lớp có học sinh tử vong là cô Đoàn Thị Nh., sinh năm 1998, trình độ đào tạo CĐ sư phạm mầm non và cô Nguyễn Thị Ph., sinh năm 1966, trình độ đào tạo ĐH sư phạm Mầm non.