Vụ bé trai 3 tháng tuổi bị 'bố dượng' bạo hành tử vong: Nhiều nhà hảo tâm đăng đàn bức xúc vì từng giúp đỡ người mẹ

Đời sống 18/08/2023 15:53

Từ thông tin người mẹ đăng tải, nhiều nhà hảo tâm đã gửi sữa, tã để giúp đỡ. Tuy nhiên, sau khi hay tin cháu bé tử vong với nghi vấn bị mẹ bạo hành, nhiều nhà hảo tâm xót xa và bày tỏ bức xúc.

Theo thông tin từ VietNamNet, trước thời điểm cháu bé tử vong, T.H.B.L. - mẹ cháu bé - thường xuyên lên mạng xã hội đăng bài kêu gọi giúp đỡ, kèm hình ảnh tình trạng sức khoẻ của cháu bé. 

Từ thông tin người mẹ đăng tải, nhiều nhà hảo tâm đã gửi sữa, tã để giúp đỡ. Một nhóm từ thiện tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hỗ trợ người mẹ này hơn 36 triệu đồng.

Vụ bé trai 3 tháng tuổi bị 'bố dượng' bạo hành tử vong: Nhiều nhà hảo tâm đăng đàn bức xúc vì từng giúp đỡ người mẹ - Ảnh 1
Người mẹ kêu gọi giúp đỡ cháu bé - Ảnh: VietNamNet

Tuy nhiên, sau khi hay tin cháu bé tử vong với nghi vấn bị mẹ bạo hành, nhiều nhà hảo tâm xót xa và bày tỏ bức xúc.

Một nhà hảo tâm cho hay, khi biết cháu bé có dấu hiệu bị bạo hành, nhóm của chị đã tìm cách tách bé và mẹ ra nhưng không thành. Người mẹ không giải thích được lý do con bị gãy tay, chân. Theo người này, tất cả số tiền mọi người giúp đỡ không được mẹ cháu bé dùng vào việc điều trị cho con.

Vụ bé trai 3 tháng tuổi bị 'bố dượng' bạo hành tử vong: Nhiều nhà hảo tâm đăng đàn bức xúc vì từng giúp đỡ người mẹ - Ảnh 2
Nhiều nhà hảo tâm gửi sữa, tã để giúp đỡ hoàn cảnh cháu bé - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.M.P. (19 tuổi, trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Lệnh bắt giữ đã được VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê chuẩn.

Nạn nhân là bé trai 3 tháng tuổi, con riêng của chị T.H.B.L. (15 tuổi, thường trú tại huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ nhưng sống cùng P. như vợ chồng tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Quá trình điều tra ban đầu xác định, cháu B. (sinh ngày 20/5/2023, chưa đăng ký khai sinh) là con riêng của chị T.H.B.L. Khoảng đầu tháng 5/2023, thông qua mạng xã hội Facebook chị L. quen biết và nảy sinh tình cảm với N.M.P.

Sau đó, N.M.P. đưa chị T.H.B.L cùng cháu B. về sống chung tại nhà ở tại khu phố Long Nguyên, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền.

Vụ bé trai 3 tháng tuổi bị 'bố dượng' bạo hành tử vong: Nhiều nhà hảo tâm đăng đàn bức xúc vì từng giúp đỡ người mẹ - Ảnh 3
Đối tượng N.M.P. tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tiền Phong

Khoảng 10 giờ ngày 15/8, chị L.và P. cãi nhau tại phòng ngủ thì cháu B. khóc lớn. P. bế cháu B. để dỗ nhưng vẫn không nín. Bực tức, P. dùng tay phải đánh mạnh một cái vào trán của cháu B. và dùng các ngón tay của bàn tay phải bóp mạnh vào đầu của cháu B. lắc qua lắc lại.

Cháu B.vẫn còn khóc thì P. đưa bé trai 3 tháng tuổi cho L. dỗ. Sau đó, L. nói P chở cháu B. đến chùa ở gần nhà. Khi P. và L. chở cháu B. đến chùa thì gặp bà ngoại của P. không cho vào chùa nên cả hai đi về.

Trên đường về lại nhà, L. bế cháu B. trên tay thì phát hiện cháu nằm bất động nên chở lên Bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu. Sau khoảng 20 phút sơ cứu, bác sĩ thông báo cháu B. đã tử vong nên P. và L. làm thủ tục và đưa cháu về nhà an táng.

Đến sáng ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền triệu tập N.M.P và T.H.B.L để làm việc. Tại cơ quan công an N.M.P. đã khai nhận hành vi như trên.

Vào ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền chuyển hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm về việc bé trai khoảng 3 tháng tuổi là con của chị L. tử vong chưa rõ nguyên nhân đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để xác minh, điều tra theo thẩm quyền do nghi vấn có dấu hiệu phạm tội “Giết người”.

 

Xót xa vụ bé trai 3 tháng tuổi bị 'bố dượng' bạo hành tử vong: 'Cháu mất khi còn chưa biết gì cả...'

Xót xa vụ bé trai 3 tháng tuổi bị 'bố dượng' bạo hành tử vong: 'Cháu mất khi còn chưa biết gì cả...'

Lãnh đạo địa phương bàng hoàng, đau xót trước thông tin về vụ việc bé trai 3 tháng tuổi tử vong nghi bị bố dượng bạo hành.

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