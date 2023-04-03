Vụ bật gốc cây trước trường học ở TPHCM: Một thai phụ 8 tháng tuổi bị thương

Đời sống 03/04/2023 10:25

Sáng đầu tuần, một cây me tây bật gốc và đổ trong sân trường THCS Trần Văn Ơn (TP.HCM) khiến một học sinh và nhiều người khác phải nhập viện.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, khoảng 7 giờ sáng nay, một cây xanh rất lớn trước cổng Trường THCS Trần Văn Ơn, đường Nguyễn Văn Thủ, quận 1, TPHCM bị bật gốc, đổ chắn ngang đường.

Bà Lê Thị Thanh Giang - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn xác nhận sự việc cây lớn đổ sập trước cổng trường sáng nay.

Bà Giang cho biết, một nữ sinh lớp 7, 1 giáo viên và 3 phụ huynh, người đi đường bị thương. Trong đó có một phụ huynh bị nặng đang được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, những người còn lại bị thương nhẹ.

Vụ bật gốc cây trước trường học ở TPHCM: Một thai phụ 8 tháng tuổi bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ bật gốc cây. Ảnh: Dân Việt 

Dẫn nguồn tin từ báo Vietnamnet, đại diện Bệnh viện quận 1 cũng cho biết ban đầu nơi đây tiếp nhận 7 nạn nhân. 5 trường hợp được chuyển lên tuyến trên, bao gồm một ca gãy xương. Đáng chú ý, một phụ nữ mang thai 8 tháng đã được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tại cơ sở này, các bác sĩ đánh giá tình hình 2 bệnh nhân còn lại ổn định, quyết định cho xuất viện.

Tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, bà N.K.L (57 tuổi, quận Bình Thạnh) nhập viện lúc 8h15 trong tình trạng khó thở. Các bác sĩ cho người bệnh thở oxy, tiến hành chụp X-quang và siêu âm phổi, chưa ghi nhận bất thường. Bác sĩ tiếp tục chỉ định chụp CT cho bệnh nhân và đang chờ kết quả. Hiện tại, bà được theo dõi tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện. 

Vụ bật gốc cây trước trường học ở TPHCM: Một thai phụ 8 tháng tuổi bị thương - Ảnh 2
Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện chữa trị. Ảnh: Vietnamnet 

Con của bà L. cũng là học sinh của trường THCS Trần văn Ơn phải chuyển cấp cứu ở Bệnh viện Nhi đồng 2. Nạn nhân là Đ.T.N (13 tuổi), được chụp X-quang, siêu âm để đánh giá tổn thương. 

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, cây bị bật gốc là cây me tây, đường kính gốc khoảng 1m. Phần thân cây xanh đè hoàn toàn lên bức tường của trường và lấn  hết lòng lề đường Nguyễn Văn Thủ. Phần rễ cây trơ trụi, có dấu hiệu bị mục. 

 

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