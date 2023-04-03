Nam bệnh nhân 45 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng. Bệnh nhân được chẩn đoán thủng tạng rỗng do tăm đâm thủng ruột.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 3-4, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân T.V.Q., 45 tuổi (ở Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng đau bụng.

Sau khi được tiến hành chụp chiếu và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán nhân Q. bị viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, quyết định phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh. Trong mổ tiến hành phẫu thuật gỡ dính, thấy nguyên nhân gây thủng ruột là que tăm. Bệnh nhân đã được lau rửa ổ bụng, đưa 2 đầu hồi tràng vị trí thủng ra làm hậu môn nhân tạo.

Ảnh: Người Lao Động

Tiến sĩ-bác sĩ Dương Trọng Hiền, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Nội soi, Trưởng Khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Việt Đức cho biết dị vật đường tiêu hóa là một trong những cấp cứu khá phổ biến, thông thường do hóc xương động vật như gà, lợn, cá hoặc do vô tình hay cố ý nuốt những dị vật như: tăm tre, que tre, kim băng, dao lam...

Các dị vật đường tiêu hóa có thể gây những biến chứng rất nguy hiểm và đòi hỏi phải được xử lý ngay nếu để muộn có thể thấy một số biến chứng nặng nề như áp – xe thủng trung thất do thủng thực quản hoặc viêm phúc mạc do thủng dạ dày hoặc ruột.

Trong sinh hoạt hằng ngày hay gặp trường hợp người bệnh thủng thực quản hoặc thủng ruột do dị vật là xương động vật như gà, vịt, chó, cá…trong những hoàn cảnh như bệnh nhân đã mất răng, khi uống rượu quá chén.

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