Buông hai tay quay clip khi lái xe máy đổ đèo Hải Vân để đăng Tiktok

Nam thanh niên ở Đà Nẵng thả cả 2 tay trong lúc điều khiển xe máy đổ đèo Hải Vân để quay video đăng lên TikTok.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, ngày 2/4, theo Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp, Phòng CSGT, Công an Tp.Đà Nẵng, đơn vị đã lập biên bản xử phạt một thanh niên buông tay chạy xe tốc độ cao trên đèo Hải Vân.

Trước đó, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp tiếp nhận video lan tràn trên mạng xã hội TikTok quay lại cảnh N.V.T, 17 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, chạy xe máy đổ đèo Hải Vân, thuộc địa phận quận Liên Chiểu.

Trong clip, thanh niên này bất chấp tốc độ nhanh, buông cả hai tay lái khi đổ đèo.

Đoạn clip nhận được nhiều phản ứng trái chiều của dư luận và cho rằng, thanh niên coi thường mạng sống, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Sau đó, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp xác minh và mời T. lên làm việc.

Ảnh: Người Đưa Tin

Dẫn nguồn tin từ báo Việt Giải Trí, tại cơ quan công an, thanh niên này khai nhận, sáng 23/3, đã điều khiển xe máy hướng Đà Nẵng lên đèo Hải Vân chơi, khi đi về thì buông thả hai tay để biểu diễn, tự quay lại video dài hơn 30 giây và đưa lên mạng xã hội TikTok.

Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã lập biên bản xử phạt thanh niên này với các lỗi: Buông cả hai tay khi điều khiển xe; không có gương chiếu hậu; người từ đủ 16 t.uổi đến dưới 18 t.uổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên.

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