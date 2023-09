Khi ấy, ông Thà (Trưởng thôn Tạ Trung) đang ở bên ngoài cửa cổng trong tình trạng run sợ, không thể bấm điện thoại gọi cho công an xã. Thấy vậy, tôi liền bấm điện thoại cho ông ấy gọi công an. Khi công an xã đến, tôi nhìn theo vào trong nhà, thấy Ph. đang dùng dao đâm chém ông L. và bà H. Hai ông bà nằm trên vũng máu ngay cửa nhà. Nhìn thấy cảnh đó, tôi bủn rủn chân tay".

Theo chị M., không lâu sau khi công an xã đến, Ph. mở khóa cửa cổng cho các chiến sĩ vào rồi quỳ xuống, giơ 2 tay.