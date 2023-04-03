Chị Nguyễn Thị M. (46 tuổi, hàng xóm của nạn nhân) cho biết: “Vào Khoảng 1h20 ngày 2/4, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu nhỏ của ông L. Tôi liền chạy sang nhà nhưng cửa cổng khóa. Tôi nhìn thấy cửa trong nhà ông L. và bà H. mở.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vụ thảm án cháu trai sát hại ông bà ngoại trên 80 tuổi khiến người dân ở thôn Tạ Trung (Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên) vô cùng bàng hoàng.

Theo chị M., không lâu sau khi công an xã đến, Ph. mở khóa cửa cổng cho các chiến sĩ vào rồi quỳ xuống, giơ 2 tay.

Khi ấy, ông Thà (Trưởng thôn Tạ Trung) đang ở bên ngoài cửa cổng trong tình trạng run sợ, không thể bấm điện thoại gọi cho công an xã. Thấy vậy, tôi liền bấm điện thoại cho ông ấy gọi công an. Khi công an xã đến, tôi nhìn theo vào trong nhà, thấy Ph. đang dùng dao đâm chém ông L. và bà H. Hai ông bà nằm trên vũng máu ngay cửa nhà. Nhìn thấy cảnh đó, tôi bủn rủn chân tay".

“Quan sát ở hiện trường, tôi thấy ông bà L. bị Ph. đâm, chém rất nhiều nhát. Ông L. bị nhiều vết thương hơn vợ, đang trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đó, bà H. bị các vết thương rất nặng nên đã tử vong.

Khi bị công an bắt và lập biên bản hiện trường, Ph. liên tục đập đầu xuống nền nhà nhưng mọi người đỡ nên không sao. Lúc ấy Ph. cũng không chống đối gì, để các chiến sĩ công an đưa đi” - chị M. kể lại.

Theo một số người dân sống quanh nhà nạn nhân, Ph. từng nghiện game và hiện nay nghi nghiện ma túy. Ngày thường Ph. không to tiếng với ai. Ngày 1/4, bố Ph. phải đưa vợ lên bệnh viện ở Hà Nội điều trị nên có nhờ người đến trông Ph.

"Tối hôm đó, Ph. không ăn cơm mà cứ lượn đi, lượn lại trước mặt người trông nom và không nói gì. Đến khuya, Ph. lẻn sang nhà ông bà ngoại rồi gây ra sự việc đau lòng” - chị M. thông tin thêm.

Ông Nguyễn Văn Duyên, Chủ tịch UBND xã Chính Nghĩa cho biết: “Vào khoảng 1h30 sáng 2/4, người dân địa phương nghe tiếng động mạnh ở nhà ông Đào Quang L. và vợ là bà H. (cả 2 đều trên 80 tuổi, trú tại thôn Tạ Trung). Khi mọi người sang đến nơi thấy ông L. và bà H. bị thương tích nặng nghi do bị đâm bằng vật sắc nhọn nên lập tức đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu”.

Theo ông Nguyễn Văn Duyên, mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng bà H. đã tử vong còn ông L. trong tình trạng nguy kịch. Nghi phạm trong vụ việc là Nguyễn Xuân Ph. (SN 1993, trú xã Chính Nghĩa), cháu ngoại của ông L. và bà H.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã Chính Nghĩa thông tin: “Sau khi xảy ra vụ án mạng, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm Ph. Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng”.

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Lao động

Chiều 2/4, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Duyên - Chủ tịch UBND xã Chính Nghĩa (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) - cho biết, mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng bà H. đã tử vong. Còn ông L trong tình trạng nguy kịch, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Nghi phạm trong vụ việc được xác định là Nguyễn Xuân Phú (SN 1993, trú xã Chính Nghĩa) - cháu ngoại của ông L và bà H. Phú từng là chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân, ra quân cách đây vài năm trước.

Từ đó đến nay, Phú ở trên trang trại cùng bố mẹ ở khu chăn nuôi gà tập trung thuộc xã Chính Nghĩa. Mấy ngày nay, mẹ của nghi phạm mắc bệnh phải điều trị một bệnh viện ở Hà Nội.

Trước khi xảy ra sự việc, bố đẻ đang ở Hà Nội chăm mẹ, Phú ở nhà trông coi nhóm thợ đang xây thêm chuồng trại. Không hiểu vì lý do gì mà Phú lại ra tay với ông bà của mình.

Xác minh ban đầu, Phú là đối tượng đã nhiều lần được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị thần kinh. Công an đang xác minh xem nghi phạm có dùng ma túy hay không. "Ở địa phương nghi phạm Ph. không thuộc diện nhận trợ cấp xã hội như người thần kinh, tâm thần... Cơ quan điều tra đang nghi Ph. có biểu hiện ngáo đá" - ông Duyên chia sẻ thêm.