Vợ chồng Đoàn Di Băng công khai xin lỗi sau loạt sản phẩm dầu gội, kem chống nắng bị thu hồi

Trưa 17/5, Đoàn Di Băng chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, thông báo về vụ việc toàn bộ lô sản phẩm Hanayuki sunscreen body (kem chống nắng toàn thân) loại hộp 1 tuýp 100 gram bị Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi do không đáp ứng quy định đang được người tiêu dùng quan tâm.

Cuối cùng, cô gửi tiếp tục gửi lời xin lỗi, khẳng định bản thân cũng như VB Group “cam kết minh bạch thông tin, siết chặt quy trình giám sát, và tiếp tục gìn giữ các giá trị chất lượng - uy tín - đạo đức kinh doanh mà chúng tôi luôn theo đuổi”. Đoàn Di Băng cũng đưa ra hướng giải quyết và thông báo tình hình hiện tại.

Tuy nhiên, đến khoảng hơn 12h trưa ngày 17/5, không rõ lý do vì sao Đoàn Di Băng bất ngờ sửa lại thông báo từ: “Kiểm tra lại toàn bộ chuỗi cung ứng, Gửi mẫu sản phẩm đi kiểm định độc lập, để đảm bảo rằng tất cả sản phẩm lưu hành đều an toàn tuyệt đối” thành “Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành: Kiểm tra lại toàn bộ chuỗi cung ứng để đảm bảo rằng tất cả sản phẩm lưu hành đều an toàn tuyệt đối”.

Chồng Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ cũng đăng tải nội dung tương tự.

Đoàn Di Băng thông báo về các sản phẩm bị thu hồi ngày 17/5 và ngày 7/5

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến sáng 17/5, các sản phẩm kem chống nắng toàn thân Hanayuki Sunscreen Body và dầu gội Hanayuki Shampoo đã không còn trên website chính thức Hanayuki.com.vn.

Trên website của nhãn hàng không có bất kỳ thông tin thông báo nào liên quan đến việc thu hồi sản phẩm vừa bị Cục Quản lý dược xử lý vi phạm.

Các sản phẩm Hanayuki trên website đều không có các thông tin liên quan đến nhà máy sản xuất, mà chỉ có thông tin chung: Các sản phẩm của Hanayuki được sản xuất trên dây chuyền nhà máy đạt chứng nhận CGMP-ASEAN/Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm, do Bộ Y tế chứng nhận. Đồng thời nhà máy sản xuất đạt chứng nhận ISO 9001& ISO 14001, do tổ chức quốc tế Intertek chứng nhận.

Mỹ phẩm do công ty chồng Đoàn Di Băng phân phối tiếp tục bị thu hồi

Những sản phẩm có giá từ vài trăm ngàn đồng đến hàng triệu đồng được quảng cáo "thuần tự nhiên", chăm sóc đẹp "toàn diện" bị thu hồi khiến người tiêu dùng hoang mang.