Đoàn do các phụ huynh của lớp tự tổ chức và do ông V.K. (phụ huynh) làm trưởng đoàn. Trong hành trình, tàu đưa đoàn ra bãi cát nằm giữa sông Hồng và sông Trà để các học sinh được trải nghiệm việc bắt ngao. Thời điểm các cháu xuống bãi để trải nghiệm thì nước cạn. Tuy nhiên, khi các cháu đang trải nghiệm thì nước dâng lên.

Vừa qua, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 23/5, lãnh đạo UBND xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định chô biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai người tử vong. Cụ thể, trưa ngày 20/5, tại Vườn quốc Gia Xuân Thủy (địa phận xã Giao Thiện), một đoàn khách khoảng 50 người bao gồm phụ huynh và học sinh của một trường tư thục, có địa chỉ tại Tây Mỗ (TP. Hà Nội) về tham quan, trải nghiệm tại Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Ông K .cũng tham gia cứu các cháu. Khi cứu được hai cháu, ông K. tiếp tục bơi ra để cứu một học sinh nam khác thì cả hai bị nước cuốn đi. Lãnh đạo xã Giao Thiện cho hay, sau khi gặp nạn, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Đến rạng sáng 21/5, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Do là bãi cát non nên khi nước dâng lên dẫn đến thay đổi dòng chảy khiến nhiều học sinh bị sụt và bị cuốn đi theo dòng nước. Lúc này, những người trên tàu đã ném áo phao xuống để các phụ huynh cứu vớt học sinh.

Các em nhỏ trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Ảnh: Facebook Tàu du lịch X.T.

Vụ việc khiến cho nhiều người chứng kiến vô cùng ám ảnh, mới đây, trao đổi với báo Phụ nữ Việt Nam, bà L.T.V - sinh sống gần nhà của vợ chồng chủ tàu chở đoàn khách tham gia trên cho biết, hiện chiếc tàu của gia đình chủ tàu đang tạm dừng hoạt động, neo đậu bên cạnh Đồn Biên phòng Ba Lạt.

Bà V. kể lại hôm xảy ra vụ việc: "Hôm xảy ra là ngày thứ 7, chúng tôi khi biết câu chuyện ai nấy cũng đều giật mình. Một đoàn học sinh cùng phụ huynh đến đặt tàu du lịch để tham quan Vườn Quốc gia Xuân Thủy và trải nghiệm bắt ngao vạng tại khu vực bãi bồi sông Trà. Tuy nhiên do số lượng khách lớn, tàu được đặt trước đó không thể phục vụ được hết, nên có liên hệ tàu của gia đình P. H.".

Bà V. cho biết, bà được vợ ông chủ tàu kể lại rằng sau khi ăn uống và thăm quan xong, chiếc tàu chở đoàn có chạy đến phía bãi bồi gần rừng thông để đoàn du lịch trải nghiệm bắt ngao vạng, vui chơi. Mọi người trải nghiệm khoảng 30 phút thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

'Trong lúc đoàn vui chơi, các thuyền viên đang dọn dẹp trên tàu. Sau đó, họ nghe tiếng la hét thất thanh, khi ra ngoài thấy rất nhiều phụ huynh cùng học sinh bị sụt xuống, cùng lúc đó thủy triều dâng lên, nước chảy rất mạnh. Thời điểm đoàn xuống bãi bắt ngao, nước còn cạn, tuy nhiên sau một lúc thì nước biển dâng lên, ngập bãi cát. Bình thường nước ở đó chỉ khoảng 50 cm, tuy nhiên, khi thủy triều lên, nước có thể dâng cao khoảng 3-4 mét.

Thời gian nước dâng không nhanh, nhưng khi nước vào cát bị lún, người không quen rất khó di chuyển. Do là bãi cát non nên sự thay đổi dòng chảy đã khiến một số vị trí cát nơi các học sinh đang trải nghiệm bị sụt xuống cuốn đi. Những người trên tàu đã ném áo phao xuống để phụ huynh cứu các học sinh.

Đáng tiếc, một phụ huynh (ông K.) sau khi cứu được các cháu nhỏ thì đuối sức, bị nước cuốn đi khiến ai cũng hoảng sợ. Mọi người lên đến tàu an toàn, sau đó điểm danh mới phát hiện ra thiếu 1 cháu bé. Vì học sinh này không có bố mẹ đi cùng, nên khi sự việc xảy ra ai cũng hoảng hốt, đến khi ổn định tâm lý mới phát hiện và xác định cháu cũng đã bị nước cuốn đi. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chủ tàu đã nhanh chóng liên hệ chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm" - bà V. kể lại câu chuyện.

Bà H cũng cho biết: "Sau sự việc hai vợ chồng P. H. mất ăn mất ngủ, chúng tôi ai nấy cũng đều đến động viên hai vợ chồng cố gắng. Mấy ngày gần đây, chúng tôi thấy gia đình đóng cửa im lìm".

Chiếc tàu chở đoàn học sinh trong vụ học sinh, phụ huynh thiệt mạng trong chuyến đi trải nghiệm theo lời kể của người dân - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Ông Nguyễn Xuân Mạnh - Chủ tịch UBND xã Giao Thiện (huyện Giao Thủy) - cho biết, hai nạn nhân thiệt mạng trong chuyến đi trải nghiệm được xác định là ông V.K và học sinh T.D.M. Đến khoảng 3h ngày 21/5, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể cháu L. ở vị trí gần nơi xảy ra tai nạn và đến khảng 13h30 thì tìm thấy thi thể ông V.K. nổi lên ở vị trí cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 2 km.

Ngay buổi chiều khi tai nạn xảy ra, UBND xã Giao Thiện đã cho tạm dừng mọi hoạt động tham quan tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy.

Đại diện chính quyền xã cũng cho biết thêm, phần lớn các đoàn khách đều tự liên hệ chủ tàu, thuyền cung cấp dịch vụ tham quan, trải nghiệm chứ không thông báo với Ban Quản lý Vườn.