Vì muốn có con trai, chồng ép vợ phá thai 4 lần đến chết rồi thản nhiên làm điều khiến ai cũng căm phẫn

Đời sống 19/07/2017 17:18

Sau khi bị gia đình chồng ép buộc phá thai 4 lần do kết quả siêu âm là con gái, người vợ đã qua đời, sau đó chồng nạn nhân chẳng những không thương tiếc mà còn thản nhiên cưới thêm vợ mới.

Cụ thể, vì sinh được con gái đầu lòng nên gia đình chồng buộc người vợ phải sinh bằng được con trai nối dõi. Sau đó, khi mang thai đứa con tiếp theo được vài tháng, thấy kết quả siêu âm là gái, gia đình chồng ép buộc nạn nhân bỏ phải đi phá thai. 

Sự việc còn trở nên tàn nhẫn hơn khi trong vòng 1 năm, gia đình nhà chồng đã ép người mẹ trẻ phá thai đến 4 lần chỉ vì biết kết quả siêu âm đều là con gái.

Trong lần phá thai thứ tư, vì sức khỏe bị suy nhược nghiêm trọng, người vợ không chịu nổi mà đã qua đời, để lại cô con gái đầu lòng còn rất bé.

Sau khi con dâu qua đời, gia đình chồng chẳng mảy may lo sợ hay tỏ vẻ thương xót mà còn chuẩn bị cưới vợ mới cho con trai mình.

Vì muốn có con trai, chồng ép vợ phá thai 4 lần đến chết rồi thản nhiên làm điều khiến ai cũng căm phẫn - Ảnh 1
Mẹ của nạn nhân dù ngồi xe lăn vẫn cố gắng đến nhà thông gia để nói chuyện rõ ràng - Ảnh: Internet

Vì thương xót con gái, dù phải ngồi xe lăn sau ca đột quỵ, mẹ nạn nhân vẫn đến tận nhà thông gia để làm rõ ngọn nguồn sự việc. Đáp lại nỗi đau mất con của mẹ vợ, người chồng bội bạc không dám ra mặt mà trốn biệt tâm bên nhà hàng xóm. 

Vì muốn có con trai, chồng ép vợ phá thai 4 lần đến chết rồi thản nhiên làm điều khiến ai cũng căm phẫn - Ảnh 2
Người nhà của nạn nhân vô cùng tức giận vì sự tàn ác của gia đình người chồng - Ảnh: Internet

Câu chuyện thương tâm này xảy ra tại thành phố Vũ Hồ, thuộc tỉnh An Huy (Trung Quốc). Vì mức độ nghiêm trọng của sự việc, chính quyền địa phương đang tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân. 

Vì muốn có con trai, chồng ép vợ phá thai 4 lần đến chết rồi thản nhiên làm điều khiến ai cũng căm phẫn - Ảnh 3
Người dân xung quanh khu vực xảy ra vụ việc đã kéo đến vì sự hiếu kỳ - Ảnh: Internet

Nhiều người thẳng thắn chia sẻ: “Tôi thật không thể ngờ thời buổi này lại có gia đình phong kiến đến như thế, cháu gái thì có làm sao à? Tại sao lại phân biệt nam nữ như vậy?”

Có thể thấy, đến thời điểm hiện nay, khi mà xã hội đã được gọi là tiến bộ, hiện đại, ấy vậy mà vấn đề phân biệt giới tính, trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại và để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đó là điều cần phải lên án. 

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