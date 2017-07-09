Tâm sự người vợ trẻ khi chồng theo nhân tình già hơn 14 tuổi

Đời sống 09/07/2017 10:11

Vừa qua, hội chị em đã có dịp nổi một cơn sóng gió với dòng trạng thái của người vợ tố chồng mình theo nhân tình già hơn 14 tuổi chỉ vì danh vọng, tiền tài.

Thời nay, vấn đều tuổi tác trong tình yêu dường như đã bị quên lãng, ví như câu chuyện về nữ đại gia Thái Lan đã trải qua hơn 10 đời chồng, vẫn muốn tuyển thêm người tình trẻ đẹp, 'soái ca' 6 múi. 

Vụ mới đây nhất, một cô vợ có tên là Ngọc Bích (25 tuổi) hiện đang làm chuyên viên trang điểm, đã thẳng thừng tố cáo chồng mình đang ngoại tình với một “máy bay bà già” hơn 14 tuổi trên Facebook.

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Chân dung xinh đẹp của cô vợ trẻ tố chồng ngoại tình với "máy bay bà già" trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Cô viết: “Đây là chồng cũ của em, tên Q., sinh năm 1996 và cô bồ của anh ấy tên là T., sinh năm 1982. Còn em chính là người vợ bị đá ra rìa để cặp đôi cô - cháu đến với nhau.

Q. có một sở thích là chuyên đi “săn những em xinh gái có tiền để yêu, em cũng là một trong những đứa dại dột mắc bẫy. Lúc gặp em thì nó đang yêu một con bé xinh gái, lắm tiền, nó bỏ một phát con bé kia khóc tưởng chết đi sống lại luôn. Yêu em nửa năm thì nó không có một xu dính túi, tiền ăn hàng ngày cũng em lo, quần áo nó mặc cũng em mua, tiền nó chơi game hằng ngày em cũng đưa. Rồi em có bầu nên cưới. Hai đứa ở riêng tại Yên Xá, Hà Đông. Em sảy thai, mấy bữa sau thì em bắt gặp chồng đang cặp với chị đáng tuổi cô kia.

Đến giờ phút này em mới nhận ra một sự thật là chồng cũ của em là một thằng phi công, chả làm được tích sự gì cho đời ngoài dùng cái “vốn tự có” để kiếm tiền và những thứ xa xỉ, vì vật chất trước mắt mà sẵn sàng bỏ đi cả mái ấm xây đắp bao nhiêu mới có được. Sức dài vai rộng không đi làm ăn kiếm tiền lại đi làm mấy cái trò mèo ấy”.

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Hình ảnh Q. cùng người tình lớn tuổi được đăng tải trên trang cá nhân của anh ta - Ảnh: Internet

Đó là những dòng chia sẻ đầy đau buồn của cô gái trẻ hiện đang sống tại Hà Nội. Bích tâm sự, vì cưới chồng kém mình hẳn 4 tuổi nên đã chịu rất nhiều lời dị nghị, gièm pha của hàng xóm, dư luận. Thế nhưng, vì tình yêu, vì đứa con trong bụng mà cô bỏ qua tất cả để cùng Q. tiến đến hôn nhân, vun vén tổ hạnh phúc gia đình. Thế mà, đổi lại tấm chân tình ấy, khi Bích sảy thai, Q. nhẫn tâm cặp với người tình khác, thậm chí là hơn anh ta đến 14 tuổi.

“Mình và Q. ly thân được 2 tháng rồi, trong thời gian đó Q. liên tục lên Facebook lăng mạ, sỉ nhục mình, nhưng lại công khai ảnh tình tứ với cô kia, còn khoe mua nhà to đẹp để chuẩn bị sinh con với nhau nữa.

Có lần giằng co chửi bới, mình mới lấy máy gọi cho cô kia thì Q. bảo đừng làm phiền người ta, ô hay, mình thực sự không hiểu cô ta đang phá hoại cuộc sống gia đình mình hay mình làm phiền cô ta nữa, sáng hôm sau chồng mình bỏ nhà đi theo bồ luôn. Vài ngày sau hắn mò về, nói với mình xanh rờn là người ta cho anh nhà, cho anh xe, chỉ cần anh có với cô ấy 1 đứa con. Mà mình tìm hiểu thì biết cô này có 2 đứa con với 2 người đàn ông khác nhau rồi, nhưng chưa có chồng.

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Q. bị vợ tố là một kẻ chuyên đi đào mỏ những phụ nữ xinh đẹp và giàu có - Ảnh: Internet

Còn gì đau đớn hơn khi 1 người vợ bị chính chồng mình nói trước mặt những câu ấy? Hóa ra cái người mà mình tin tưởng là sẽ cùng nhau vượt qua mọi sóng gió lại vì mấy cái vật chất mà buông tay mình! Lúc ấy bố chồng bắt Q. đưa mình đến gặp cô kia, đến nơi thì hai người sát vai nhau cùng đi còn mình theo sau như con ở. Đau đớn không cơ chứ...

Nói chuyện, thỏa thuận xong là hai người sẽ chấm dứt, mà mấy hôm sau chồng mình đi du lịch về, người thơm phức và cổ bị tím mấy vết trong khi mình không làm cái việc ấy. Vậy là mình biết họ không hề dừng lại. Mình đòi chia tay thì Q. đánh cào rách mặt, nhổ nước bọt vào mặt, bóp cổ mình cơ, rồi còn chửi mình là đồ nhà quê. Ừ thì mình sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình, đâu phải công tử thành phố ‘kinh doanh vốn tự có’ như hắn”.

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Theo dòng trạng thái từ trang Facebook cá nhân Q. thì anh đang cùng người tình mua nhà mới - Ảnh: Internet

Hiện tại, để thông tin được xác thực và mang tính đa chiều, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với Q. nhưng trang Facebook cá nhân và số điện thoại của anh đã bị khóa một thời gian dài.

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