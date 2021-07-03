Nạn nhân bị chấn thương khá nặng, phần cổ chân bị gãy gập, được người dân dìu vào vỉa hè. Ai nấy đều không khỏi kinh hãi trước cảnh tượng nhìn thấy.

Được biết, vụ tai nạn vừa xảy ra vào trưa nay 3/7, trước chung cư K35 Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo chia sẻ của nhiều người dân có mặt trên đường, khi đang di chuyển, chiếc áo chống nắng vạt dài của người phụ nữ ngồi sau xe ôm công nghệ bất ngờ bị cuốn vào bánh xe.

Chia sẻ trên Doanh nghiệp và Tiếp thị, bà Đào Thị Thu Hằng, Chủ tịch UBND phường Tương Mai, quận Hoàng Mai xác nhận vụ việc. Bà Hằng cho biết thêm, người phụ nữ nhận trách nhiệm do chủ quan trong việc mang mặc áo chống nắng, dẫn đến tai nạn.

Đây không phải trường hợp hiếm, trước đó từng có rất nhiều tình huống tai nạn xảy ra mà nguyên nhân bắt nguồn từ những chiếc áo chống nắng với vạt dài. Điển hình, ngày 26/6 vừa qua, một người phụ nữ khác cũng gặp tai nạn nghiêm trọng mà nguyên nhân chủ yếu cũng vì chiếc áo chống nắng. Theo bức ảnh chụp lại cùng thông tin được chia sẻ cho biết, người phụ nữ đang lưu thông trên đường. Thế nhưng không may, chiếc áo vạt dài đã bị cuốn vào bánh xe khiến chị gặp tai nạn, ngã ra đường.

Tay của người phụ nữ bị thương sau khi bị áo chống chắng cuốn vào bánh xe - Ảnh: Thời đại

Clip ghi lại cảnh người phụ nữ biểu hiện rất đau đớn, một cánh tay bị cuốn vào bánh xe, trong khi chiếc áo chống nắng cũng bị cuốn chặt vào bánh xe Exciter màu xanh. Ngay khi sự việc xảy ra, nhiều người đi đường đã tập trung giúp đỡ người phụ nữ gỡ cánh tay và áo ra khỏi bánh xe rồi đưa chiếc xe đi sửa.

Có thể nói, áo chống nắng là vật bất ly thân của nhiều chị em phụ nữ trong những ngày hè nắng nóng. Nhưng nhiều ý kiến bình luận cho rằng, việc mặc áo chống nắng – kể cả khi đã khoá kín áo vẫn có thể gây tai nạn. Bởi khi đi đường thì gió sẽ tạt ra phía sau, chỉ cần không may tà áo dính vào nan xe là có thể gây nguy hiểm cho người điều khiển. Vì vậy, để bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người khi tham gia giao thông, chị em nên chọn những trang phục gọn gàng vừa đủ che làn da, không nên mặc những loại váy áo lòe xòe hoặc che đầu, che mặt kín mít làm khuất tầm nhìn. Đặc biệt hãy chịu khó quan sát khi qua đường.