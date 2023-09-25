Khi đi qua đê sông Mã tại TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), người dân tá hỏa phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông nên trình báo cho cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Công Lý, ngày 25/9, thông tin từ UBND xã Hoằng Quang (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đã phát đi thông báo tìm thân nhân cho 1 thi thể là nam giới được phát hiện trên dạt trên sông Mã qua địa bàn.

Bước đầu xác định thi thể tử vong nhiều ngày, đang trong quá trình phân hủy. Chính quyền địa phương đã thông báo trên loa truyền thanh và các phương tiện truyền thông để người thân hoặc nhân dân biết phối hợp giải quyết.

Công an TP Thanh Hóa mới phát đi thông báo việc truy tìm danh tính người đàn ông tử vong, thi thể trôi trên sông Mã. Ảnh: Báo Pháp Luật Việt Nam.

Cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm thi thể để xác định nguyên nhân tử vong. Hiện vụ việc đang tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo báo Pháp Luật Việt Nam, thông tin ban đầu, khoảng 5h15 ngày 24/9, tại khu vực đê sông Mã thuộc địa phận thôn Nguyệt Viên 3, xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa, người dân phát hiện một xác chết nam giới (không rõ nhân thân) trôi trên sông.

Nơi phát hiện thi thể tại thôn Nguyệt Viên 3, xã Hoằng Quang. Ảnh: Báo Công Lý.

Để có căn cứ giải quyết vụ việc, lực lượng chức năng thông báo đến công an các địa phương và người dân biết để phối hợp truy tìm danh tính nạn nhân có đặc điểm nêu trên.

Nếu ai có thông tin liên quan đến nạn nhân đề nghị thông báo về công an TP Thanh Hóa hoặc qua SĐT: 0989.785.289 (điều tra viên).

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