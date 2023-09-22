Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên đi bắt ong ở Nghệ An sau 8 ngày mất tích 

Đời sống 22/09/2023 17:15

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam thanh niên nghi là Vi Văn Nghĩa ở trong rừng, thuộc địa phận giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 22/9, một lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lợi (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện thi thể một nam thanh niên ở trong rừng, thuộc địa phận thôn Thanh Vinh (xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, Thanh Hóa). Khu vực phát hiện thi thể giáp ranh với địa bàn xã Nghĩa Lợi.

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Vi Văn Nghĩa vào rừng bắt ong rồi mất tích bí ẩn vừa được tìm thấy thi thể. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

“Thi thể đã bắt đầu phân hủy, có mùi. Qua đối chiếu bước đầu thì những người tìm kiếm phát hiện ra thi thể xác nhận đó chính là em Vi Văn Nghĩa. Hiện, cơ quan công an đã khoanh vùng, bảo vệ hiện trường để tiến hành các bước điều tra theo quy định”, vị lãnh đạo này nói.

Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên đi bắt ong ở Nghệ An sau 8 ngày mất tích  - Ảnh 2
Khu vực phát hiện thi thể anh Vi Văn Nghĩa thuộc địa phận giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Ảnh: Báo Pháp Luật và Xã Hội. 

Theo ông Kiên chia sẻ trên báo Pháp Luật Việt Nam, sau khi nhận được thông tin vụ việc một nam thanh niên vào rừng bắt ông bị mất tích, cơ quan chức năng xã Nghĩa Lợi đã phối hợp với UBND xã Thanh Tân huy động hơn 200 người tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

“Lực lượng chức năng bắt đầu tìm kiếm từ ngày 15/9 đến 9h00 sáng nay (22/9) mới tìm thấy thi thể một nam thanh niên” ông Kiên thông tin.

Cũng theo ông Trần Thanh Kiên, do khi phát hiện thi thể đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi khó nhận dạng nên vẫn chưa xác định thi thể trên có phải là người mất tích 8 ngày trước không. Tuy nhiên, qua đối chiếu với các vật dụng bên cạnh nạn nhân thì trùng khớp với đặc điểm nhận dạng của em Vi Văn Nghĩa. “Hiện lực lượng công an đã khoanh vùng, bảo vệ hiện trường để tiến hành các bước điều tra theo quy định”, ông Kiên cho biết thêm.

Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên đi bắt ong ở Nghệ An sau 8 ngày mất tích  - Ảnh 3
Lực lượng chức năng ngày đêm tìm kiếm nam thanh niên mất tích khi vào rừng bắt ong. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Như báo Thanh Niên đưa tin trước đó, theo trình báo của gia đình anh Vi Văn Nghĩa, sáng 14.9, anh Nghĩa chạy xe máy chở theo dụng cụ vào rừng để săn ong. Đến tối cùng ngày, không thấy anh Nghĩa về nhà như thường lệ, gia đình nhiều lần gọi điện thoại nhưng chỉ nghe đổ chuông, không ai bắt máy.

Ngày 15.9, gia đình anh Nghĩa trình báo với cơ quan công an và chính quyền xã để nhờ hỗ trợ. Chính quyền đã huy động cả trăm người gồm lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vào rừng tìm kiếm. 

Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên đi bắt ong ở Nghệ An sau 8 ngày mất tích  - Ảnh 4
Lực lượng chức năng bắt đầu tìm kiếm từ ngày 15/9 đến 9h00 sáng nay (22/9) mới tìm thấy thi thể một nam thanh niên. Ảnh: Báo Pháp Luật Việt Nam. 

Một lãnh đạo xã Nghĩa Lợi cho biết anh Nghĩa là người đi rừng chuyên nghiệp. Khi vào rừng, anh Nghĩa có mang theo ống nhòm và điện thoại đắt tiền.

Nguyên nhân khiến anh Nghĩa tử vong đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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