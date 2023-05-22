TP.HCM: Mưa lớn kéo dài tại các quận, huyện, gây ngập lụt và tắt nghẽn giao thông

Tình trạng mưa lớn kéo dài dẫn đến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập lụt nặng khiến người đi đường và các phương tiện lưu thông gặp không ít khó khăn.

Dẫn nguồn thông tin từ báo Lao Động, Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ chỉ ra các đặc điểm thiên văn cho thấy sẽ có mưa dông kéo dài xảy ra ở khu vực TP.HCM.

Cụ thể, trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển mạnh và gây mưa trên khu vực huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ, Quận 7, huyện Hóc Môn, các quận trung tâm là Quận 4, Quận 8, Quận 5, Quận 1, TP Thủ Đức. Mây dông có khả năng gây mưa rào và dông, sét cho các quận huyện trên, sau mở rộng ra các khu vực khác như Bình chánh, Bình Tân, các quận trung tâm.

Mây dông có khả năng gây mưa rào và dông - Ảnh: báo Lao động

Khoảng ngày 23/5, 24/5, hình thành rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, sau dịch dần xuống phía nam, qua Trung Bộ. Khoảng ngày 24/5, 25/5, rãnh áp thấp hoạt động mạnh dần lên và có vị trí qua Nam Trung Bộ. Gió mùa Tây nam có cường độ trung bình từ ngày 25/5 xu hướng hoạt động mạnh dần trên khu vực Nam Bộ.

Dự báo cũng cho hay, các cơn mưa đầu mùa thường đi kèm giông lốc, gió giật mạnh người dân cần đề phòng.

Theo thông tin từ báo VnExpress, vào trưa ngày 21/5/2023, mưa lớn kéo dài trong một giờ làm nhiều tuyến đường ở quận Gò Vấp, quận 12, huyện Hóc Môn, ngập hơn nửa mét khiến hàng loạt xe chết máy.

Mưa lớn kéo dài trong một giờ làm nhiều tuyến đường ngập hơn nửa mét - Ảnh: báo VnExpress

Không chỉ vậy, một số người đi đường lội bì bõm tìm nơi sửa. Nhiều hàng quán phải đóng cửa, và rơi vào trạng thái ngập lụt. Người dân phải dùng cây móc rác, túi nilon khơi thông miệng cống dọc đường để thoát nước.

Tin không khí lạnh mới nhất: Từ đêm nay, miền Bắc mưa to Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu, Bắc Bộ được dự báo mưa dông nhiều ngày.

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