TP.HCM: Lời khai nhận BẤT NGỜ của thầy giáo quấy rối nữ sinh trong giờ học

Đời sống 09/06/2023 18:47

Chiều 9/6, Sở GD&ĐT TP.HCM vừa thông tin liên quan thầy giáo Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm ôm ấp, sàm sỡ, quấy rối nữ sinh trong giờ học.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều ngày 9/6, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, thầy giáo N.M.H. Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phòng GD&ĐT huyện Nhà Bè nhận khuyết điểm và xin nghỉ không lương, chờ nghỉ hưu theo nguyện vọng (nghỉ hưu từ 1/12) sau khi bị phụ huynh tố sàm sỡ học sinh. Đồng thời, đơn vị này quyết định tạm ngưng phân công giảng dạy của thầy giáo. 

TP.HCM: Lời khai nhận BẤT NGỜ của thầy giáo quấy rối nữ sinh trong giờ học - Ảnh 1
Thầy giáo có hành vi ôm vai nữ sinh ngay trong lớp học - Ảnh: Báo Dân trí

Sau đó, Phòng Giáo dục huyện, ban giám hiệu trường cũng gặp xin lỗi phụ huynh và học sinh. Và cùng phụ huynh ổn định tâm lý cho học sinh. Khi tư vấn, giáo viên phụ trách công tác tâm lý cần lắng nghe, động viên, tôn trọng quyền riêng tư của các em, hỗ trợ theo cách mà học sinh mong muốn.

Hiện, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định.

Trước đó, theo nguồn tin từ VnExpress, tối 8/6, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook có tên K.H. chia sẻ bức xúc về việc cháu gái mình bị thầy giáo quấy rối trong giờ học.

TP.HCM: Lời khai nhận BẤT NGỜ của thầy giáo quấy rối nữ sinh trong giờ học - Ảnh 2
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Người phụ nữ cho biết, cháu gái học lớp 8 hoảng sợ, lo lắng vì bị giáo viên dạy Toán của trường sàm sỡ, quấy rối tình dục nhiều lần. Những lần trước, thầy còn hăm dọa các học sinh không được mách ba mẹ, nếu không vào lớp thầy sẽ "đì" (gây khó dễ). Ngoài ra, thầy còn dụ dỗ học sinh thích gì thầy sẽ mua cho; thậm chí mua những món đồ tế nhị như đồ lót cùng nhiều thứ khác.

Sau đó, gia đình nữ sinh đến gặp thầy N.M.H. đối chứng. Qua lời kể lại, thầy H. không thừa nhận hành vi sàm sỡ học sinh, mà chỉ là cúi xuống nhặt đồ rồi vô tình đụng vào đùi học sinh.

TP.HCM: Xác minh thông tin thầy giáo ôm ấp, sàm sỡ nữ sinh ở huyện Nhà Bè

TP.HCM: Xác minh thông tin thầy giáo ôm ấp, sàm sỡ nữ sinh ở huyện Nhà Bè

Phòng GD&ĐT huyện Nhà Bè - TP.HCM đang xác minh thông tin tố một thầy giáo dạy môn Toán có hành vi không chuẩn mực với nữ sinh tại trường THCS trên địa bàn này.

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