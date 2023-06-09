TP.HCM: Xác minh thông tin thầy giáo ôm ấp, sàm sỡ nữ sinh ở huyện Nhà Bè

Đời sống 09/06/2023 10:52

Phòng GD&ĐT huyện Nhà Bè - TP.HCM đang xác minh thông tin tố một thầy giáo dạy môn Toán có hành vi không chuẩn mực với nữ sinh tại trường THCS trên địa bàn này.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tối 8/6, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook có tên K.H. chia sẻ bức xúc về việc cháu gái mình bị thầy giáo quấy rối trong giờ học.

Cụ thể, tài khoản này cho biết, thầy N.M.H - giáo viên dạy môn toán tại một trường THCS - có hành vi quấy rối, sàm sỡ các nữ sinh.

TP.HCM: Xác minh thông tin thầy giáo ôm ấp, sàm sỡ nữ sinh ở huyện Nhà Bè - Ảnh 1
Hình ảnh tố thầy giáo có hành vi không chuẩn mực với nữ học sinh - Ảnh: Báo Dân Trí

Cũng theo lời tố, những lần trước, thầy còn hăm dọa các học sinh không được mách ba mẹ, nếu không vào lớp thầy sẽ "đì". Ngoài ra, thầy còn dụ dỗ học sinh thích gì thầy sẽ mua cho; thậm chí mua những món đồ tế nhị như đồ lót cùng nhiều thứ khác.

"Con gọi cầu cứu dì trong hoảng sợ khi sáng nay 1 bạn nữ khác lại bị quấy rối còn kinh khủng hơn trong hình..." tài khoản K.H. đăng tải.

TP.HCM: Xác minh thông tin thầy giáo ôm ấp, sàm sỡ nữ sinh ở huyện Nhà Bè - Ảnh 2
Ở một bức hình khác cho thấy thầy giáo có hành vi ôm vai nữ sinh ngay trong lớp học - Ảnh: Báo Dân Trí

Sau đó, gia đình nữ sinh đến gặp thầy N.M.H. đối chứng. Qua lời kể lại, thầy H. không thừa nhận hành vi sàm sỡ học sinh, mà chỉ là cúi xuống nhặt đồ rồi vô tình đụng vào đùi học sinh.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Việt, bài đăng lập tức nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, hàng trăm lượt bình luận, hàng ngàn lượt like và chia sẻ. Tuy nhiên, sau khi đăng tải vài giờ đồng hồ, tài khoản này bất ngờ gỡ bài. Dù vậy, rất nhiều trang tin khác đã chụp và đăng tải tràn lan trên mạng xã hội.

TP.HCM: Xác minh thông tin thầy giáo ôm ấp, sàm sỡ nữ sinh ở huyện Nhà Bè - Ảnh 3
Tin nhắn được cho là từ nhà trường gửi cho giáo viên sau khi phụ huynh phản ánh học sinh bị sàm sỡ - Ảnh: Báo Dân Việt

 

Cũng trong nguồn tin này, tối 8/6, bà Lê Thị Oanh, Trưởng Phòng GDĐT huyện Nhà Bè, cho biết đơn vị này đã nắm được thông tin nêu trên và đang trong quá trình xác minh.          

Nguồn tin từ Sở GDĐT TP.HCM cũng cho biết, Sở đã có chỉ đạo Phòng GDĐT huyện Nhà Bè và trường có giáo viên bị tố, làm báo cáo về vụ việc.

Quảng Bình: Nữ du khách tố hướng dẫn viên quấy rối tình dục vào lúc nửa đêm

Quảng Bình: Nữ du khách tố hướng dẫn viên quấy rối tình dục vào lúc nửa đêm

Một nữ du khách tố hướng dẫn viên quấy rối lúc nửa đêm trong một tour mạo hiểm ở Quảng Bình gây xôn xao các hội nhóm du lịch mấy ngày qua.

Xem thêm
Từ khóa:   tin xã hội tố sàm sỡ sàm sỡ học sinh quấy rối

TIN MỚI NHẤT

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 53 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá