Phòng GD&ĐT huyện Nhà Bè - TP.HCM đang xác minh thông tin tố một thầy giáo dạy môn Toán có hành vi không chuẩn mực với nữ sinh tại trường THCS trên địa bàn này.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tối 8/6, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook có tên K.H. chia sẻ bức xúc về việc cháu gái mình bị thầy giáo quấy rối trong giờ học. Cụ thể, tài khoản này cho biết, thầy N.M.H - giáo viên dạy môn toán tại một trường THCS - có hành vi quấy rối, sàm sỡ các nữ sinh.

Hình ảnh tố thầy giáo có hành vi không chuẩn mực với nữ học sinh - Ảnh: Báo Dân Trí Cũng theo lời tố, những lần trước, thầy còn hăm dọa các học sinh không được mách ba mẹ, nếu không vào lớp thầy sẽ "đì". Ngoài ra, thầy còn dụ dỗ học sinh thích gì thầy sẽ mua cho; thậm chí mua những món đồ tế nhị như đồ lót cùng nhiều thứ khác. "Con gọi cầu cứu dì trong hoảng sợ khi sáng nay 1 bạn nữ khác lại bị quấy rối còn kinh khủng hơn trong hình..." tài khoản K.H. đăng tải.

Ở một bức hình khác cho thấy thầy giáo có hành vi ôm vai nữ sinh ngay trong lớp học - Ảnh: Báo Dân Trí Sau đó, gia đình nữ sinh đến gặp thầy N.M.H. đối chứng. Qua lời kể lại, thầy H. không thừa nhận hành vi sàm sỡ học sinh, mà chỉ là cúi xuống nhặt đồ rồi vô tình đụng vào đùi học sinh. Dẫn nguồn tin từ báo Dân Việt, bài đăng lập tức nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, hàng trăm lượt bình luận, hàng ngàn lượt like và chia sẻ. Tuy nhiên, sau khi đăng tải vài giờ đồng hồ, tài khoản này bất ngờ gỡ bài. Dù vậy, rất nhiều trang tin khác đã chụp và đăng tải tràn lan trên mạng xã hội. Tin nhắn được cho là từ nhà trường gửi cho giáo viên sau khi phụ huynh phản ánh học sinh bị sàm sỡ - Ảnh: Báo Dân Việt Cũng trong nguồn tin này, tối 8/6, bà Lê Thị Oanh, Trưởng Phòng GDĐT huyện Nhà Bè, cho biết đơn vị này đã nắm được thông tin nêu trên và đang trong quá trình xác minh. Nguồn tin từ Sở GDĐT TP.HCM cũng cho biết, Sở đã có chỉ đạo Phòng GDĐT huyện Nhà Bè và trường có giáo viên bị tố, làm báo cáo về vụ việc.

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