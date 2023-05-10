Thấy cuộc trò chuyện không ổn, chị xin phép về lều đi ngủ. Nhưng chỉ một lát sau, anh T. lại gần lều chị và tự ý kéo khoá 2 lớp lều, thò đầu vào nhưng rất may chị đã bật dậy để kéo lại lớp lều thứ 2, không cho anh này vào. Chị L.P.T. hỏi anh muốn gì thì anh T. nói muốn xin ngủ cùng. Chị L.P.T khá hoảng và đuổi nam HDV đi.

Theo thông tin từ VietNamNet, chị L.P.T cho biết, sự việc xảy ra vào tối 9/4 trong một tour du lịch hang động ở tỉnh Quảng Bình mà chị tham gia. Cụ thể, sau bữa cơm tối, chị và hướng dẫn viên (HDV) N.V.T có ngồi nói chuyện với nhau. Trong cuộc trò chuyện, anh T. thổ lộ tình cảm của anh dành cho chị (mặc dù anh đã có gia đình). Đồng thời, anh T. cũng có những hành động quá mức với chị, trong đó có một lần bất ngờ hôn chị nhưng chị né kịp.

Sáng hôm sau, chị tỏ rõ thái độ tránh xa nhưng anh T. vẫn tiếp tục tìm cách lại gần chị. Khi chị về lều nằm nghỉ thì anh T. lại tự ý mở lớp lều thứ nhất, hỏi han tình trạng của chị. Khi chị tỏ ra khó chịu, đuổi đi.

Nhưng suốt đêm hôm đó, anh T. tiếp tục lại gần lều chị 2 lần nữa và bày tỏ mong muốn “xin ở cùng”. Lần thứ 2 anh T. tự ý kéo lớp lều bên ngoài. Lần thứ 3, anh này ngồi cạnh lều, rọi đèn điện thoại vào trong lều rồi lẩm bẩm xin chị cho vào bên trong. Cả đêm hôm đó, chị L.P.T vô cùng sợ hãi, không thể ngủ. Chị không dám la lên vì sợ làm mọi người thức giấc.



Chị L.P.T. hỏi anh muốn gì thì anh T. nói muốn xin ngủ cùng. Chị L.P.T khá hoảng và đuổi nam HDV đi - Ảnh: VietNamNet

Ngay sau khi về trụ sở công ty, chị T. đã báo cáo sự việc trong tờ phiếu đánh giá dành cho du khách. Khi về đến homestay, chị ngay lập tức viết lại toàn bộ sự việc một cách chi tiết hơn để gửi cho nhân viên sale đã bán tour cho chị.

Nhân viên này đã báo cáo sự việc với lãnh đạo công ty. Rất nhanh chóng, CEO của công ty đã đến homestay nói chuyện và xin lỗi chị. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chị T. nói không muốn HDV mất việc, cũng không yêu cầu bồi thường gì cả, mà chỉ muốn công ty biết sự việc và có hình thức kỷ luật thích đáng với anh T.

Đến ngày 13/4, nhân viên công ty nhắn tin thông báo với chị là anh T. đã nhận lỗi, đồng thời cam kết không lặp lại việc trên. Công ty quyết định đình chỉ công tác 15 ngày với anh T. và cắt giảm một số phúc lợi về tài chính. Tuy nhiên, sau đó, qua một số mối quan hệ, chị T. phát hiện HDV này vẫn được đi làm bình thường trong thời gian mà công ty nói đình chỉ công tác. Chị T. cho rằng văn bản công ty gửi cho mình chỉ là để cho xong chuyện, chứ không có thành ý giải quyết vấn đề.

Ban đầu, chị T. chỉ định thông báo để công ty giải quyết nội bộ nhưng sau khi biết công ty không làm đúng như trong văn bản kỷ luật đã gửi, nên chị đã đưa câu chuyện lên một hội nhóm du lịch Quảng Bình. Lúc này, đại diện công ty có vào “bình luận” phía dưới bài viết: “Bạn HDV đến chỗ lều của bạn L.P.T. để căn dặn và trao đổi nếu cần hỗ trợ gì thì vui lòng gọi bạn HDV. Bạn HDV cho biết là bạn ấy chỉ đến khu vực lều của bạn L.P.T. 1 lần duy nhất để căn dặn”. Chị T. quá bất ngờ trước hồi đáp này từ phía công ty vì chị vẫn nghĩ rằng HDV đã “nhận lỗi”.



Đến ngày 13/4, nhân viên công ty nhắn tin thông báo với chị là anh T. đã nhận lỗi, đồng thời cam kết không lặp lại việc trên - Ảnh: Báo Doanh nghiệp và Kinh doanh

Theo thông tin từ báo Doanh nghiệp và Kinh doanh, về phía công ty JBT - đơn vị tổ chức tour mà chị T. tham gia, ngày 9/5, đại diện truyền thông đã đăng tải một bài viết dài giải thích vụ việc trên một hội nhóm du lịch có tiếng. Trong đó, vị này cho biết, khi công ty làm việc với HDV thì HDV khẳng định mình bị vu khống. JBT đã yêu cầu HDV làm bản tường trình, đồng thời ra quyết định xử phạt vì đã để xảy ra trải nghiệm xấu trong tour. Quan điểm của công ty là nghiêm khắc xử lý những trường hợp như thế này nếu những gì khách hàng phản ánh là sự thật. Tuy nhiên, công ty này cũng nói rõ, “với phương diện là một doanh nghiệp, chúng tôi cũng không thể 100% vì feedback của khách hàng, không có bằng chứng xác thực cụ thể hành vi sai trái của bạn HDV, mà xử lý không công bằng với nhân sự công ty”.

JBT cho biết, tối 28/4, công ty đã có một buổi họp online với chị L.P.T, trong đó có sự tham gia của luật sư đại diện công ty, CEO công ty, chị L.P.T và HDV L.V.T. Buổi họp này chưa đi đến kết quả thoả đáng khi cả 2 cá nhân đều cho rằng người kia trình bày sai sự việc. Trong khi đó, phía chị T. cho biết trong buổi họp này, anh T. đã “bịa chuyện” về những gì chị đã nói với anh ta - đó là “những câu mà tôi chưa từng nghĩ mình có thể mở miệng nói ra ngay cả với bạn thân của tôi”.

Ngoài ra, khi chị T. công khai câu chuyện lên mạng xã hội, chị đã nhận được một số phản hồi của các nữ du khách khác nói rằng họ cũng từng bị HDV T. có những hành vi vượt quá giới hạn. Chính vì thế, chị T. mong muốn HDV này không còn cơ hội có những hành vi sai trái với các nữ du khách.

Trong bài viết của đại diện công ty JBT, vị này cũng cho biết, anh T. cảm thấy mình bị vu khống nên đã nộp đơn tới cơ quan công an và quyết sẽ theo vụ này tới cùng. Hiện công ty chờ kết quả điều tra từ phía công an và cam kết không bao che nếu nhân viên làm sai.

Tuy nhiên, sang ngày 10/5, bài viết của đại diện công ty JBT đã bị xoá trên nhóm du lịch. Khi PV liên hệ với CEO của công ty, vị này cho biết sẽ gửi thông cáo báo chí tới các cơ quan truyền thông sớm nhất và hiện không đưa ra bình luận gì.