Chiều ngày 1/6, Công an huyện Đắk Glong (tỉnh ĐắK Nông) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt thầy giáo có hành vi hành hung nữ đồng nghiệp.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 1/6, UBND huyện Đắk Glong (tỉnh ĐắK Nông) cho biết, thầy giáo Lê Mậu Duyên (giáo viên Trường THCS Hoàng Văn Thụ) vừa bị công an huyện này ra quyết định xử phạt 6,5 triệu đồng vì có hành vi hành hung cô giáo Vũ Thị Kim Quy (giáo viên môn Ngữ văn Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn).

Trường PTTH Lê Duẩn, huyện Đắk Glong nơi cô Quy công tác - Ảnh: VietNamNet

Theo UBND huyện Đắk Glong, tuy hậu quả của ông D. gây ra không đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải có mức phạt nặng để răn đe.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Giáo dục Việt Nam, khoảng 18h20 ngày 25/5/2023, ông Lê Mậu Duyên là bố của học sinh Lê Mậu Q., lớp 12C1 đã tự ý xông vào nhà riêng ở Bon Nting, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong chửi bới, xúc phạm và hành hung cô giáo Vũ Thị Kim Quy. Sau khi được hàng xóm, người thân can ngăn, ông Duyên đã rời đi khỏi nơi xảy ra sự việc.

Cô Quy bị thương nhiều vị trí sau khi bị phụ huynh học sinh đánh - Ảnh: Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam

Nguyên nhân là dẫn đến vụ việc này là phụ huynh Lê Mậu Duyên không bằng lòng trước việc con của mình bị xếp loại hạnh kiểm Trung bình, phụ huynh của em Q. đã nhiều lần gọi điện với lời lẽ xúc phạm cô Quy.

Cô giáo bật khóc nức nở khi bị học sinh "lừa" ngay trong buổi học cuối cùng Clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng hút tới hơn 3,8 triệu lượt xem và gần 330 nghìn lượt yêu thích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xu-ly-thay-giao-hanh-hung-nu-ong-nghiep-vi-con-hanh-kiem-trung-binh-588304.html