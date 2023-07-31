TP.HCM: Kho hàng ở Bình Tân bốc cháy dữ dội, cảnh sát phải cạy mái tôn để dập lửa

Đám cháy bùng lên dữ dội, cột khói bốc lên cao, cảnh sát đã dùng thang leo lên nóc kho cạy mái tôn, sau đó dùng vòi rồng xịt vào ngọn lửa.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 31/7, Công an quận Bình Tân, TP.HCM lập hồ sơ điều tra vụ cháy tại kho chứa hàng trên địa bàn.



Đám cháy bùng lên từ kho hàng trên đường Bến Lội, quận Bình Tân, chiều 31/7 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, hơn 17 giờ, khói lửa bùng lên từ kho chứa hàng là ly, chén nằm trong con hẻm trên đường Bến Lội (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân).

Phát hiện đám cháy, người dân trong khu vực hô hoán, huy động phương tiện tại chỗ tìm cách tiếp cận dập tắt đám cháy.

Cảnh sát chia nhiều hướng khống chế đám cháy sau đó - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Dẫn tin từ báo Người Lao Động, đám cháy bùng lên dữ dội, cột khói bốc lên cao.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Bình Tân điều động khoảng 5 xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cảnh sát đã dùng thang leo lên nóc kho cạy mái tôn, sau đó dùng vòi rồng xịt vào ngọn lửa.

Xe cứu hỏa và lực lượng cứu hộ được điều động tới hiện trường - Ảnh: Báo Người Lao Động

Quanh khu vực cháy cũng được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy.

Trước đó, người trong kho hàng có lợp tôn một phần diện tích khuôn viên sân kho để đậu xe. Thời gian gần đây, họ cho một số hàng hóa trong kho đến vị trí này để tạm thì xảy ra cháy, khiến hàng hóa bị thiêu rụi.

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