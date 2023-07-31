Xe ô tô chở 5 người lật ngửa trước đầu xe tải trên Quốc lộ 1

Đời sống 31/07/2023 18:44

Ô tô 4 chỗ đang lưu thông trên quốc lộ 1 thì bất ngờ lật ngửa trước đầu xe tải, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế lạc tay lái.

Dẫn theo thông tin từ Báo Người Lao Động, chiều 31-7, Công an quận 12 (TP HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân chiếc ô tô gặp nạn trên Quốc lộ 1.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân sống trên Quốc lộ 1 (phường An Phú Đông, quận 12), hướng TP Thủ Đức đi quận 12 giật mình vì tiếng va chạm rất mạnh.

Xe ô tô chở 5 người lật ngửa trước đầu xe tải trên Quốc lộ 1 - Ảnh 1
Ô tô phơi bụng trên Quốc lộ 1 - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, may mắn, tài xế xe tải phát hiện đã phanh gấp lại nên ô tô 4 chỗ không bị đẩy kéo về phía trước. Tại hiện trường, ô tô 4 chỗ bị biến dạng, lật ngửa trước đầu xe tải.

Nhiều nhân chứng cho biết, có 5 người gồm 2 nam và 3 nữ bị kẹt trong xe. Các nạn nhân được người đi đường hỗ trợ phá cửa đưa ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Bình Triệu đã đến hiện trường, điều tra nguyên nhân.

 

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