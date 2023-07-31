Thái Nguyên: Đi hái chè, cháu bé bị sét đánh tử vong thương tâm

Đời sống 31/07/2023 19:26

Chiều 31/7, cháu M.T.T.T (15 tuổi, trú tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa - Thái Nguyên) đang cùng người thân đang hái chè, trên đường chạy trú mưa đã bị sét đánh trúng người tử vong.

Dẫn theo thông tin từ VietNamPlus, chiều 31/7, Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn huyện Định Hóa (Thái Nguyên) cho biết trên địa bàn vừa có một trường hợp tử vong do sét đánh khi đi hái chè. Nạn nhân là cháu M.T.T.T, 15 tuổi, trú tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa.

Thái Nguyên: Đi hái chè, cháu bé bị sét đánh tử vong thương tâm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự việc xảy ra vào lúc 15h ngày 31/7, khi nạn nhân cùng người thân đang hái chè thì gặp mưa to kèm theo sét, trên đường chạy trú mưa đã bị sét đánh trúng người. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến trạm y tế xã để cứu chữa nhưng không kịp. Các cấp chính quyền địa phương xã Điềm Mặc đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình.

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên cho biết, đêm 31/7 và 1/8, tiếp tục có mưa rào và dông tại các địa phương trên địa bàn. Nguy cơ lốc, sét và mưa lớn vẫn có thể diễn ra, nhất là tại khu vực miền núi, người dân cần hết sức đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại một số khu dân cư.

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Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết 3 cán bộ công an thuộc trạm CSGT tỉnh Madaguôi bị đất đá vùi lấp và hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

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