Người đàn ông tên T. (khoảng 50 tuổi) lên mái tôn tòa nhà sửa chữa cục nóng máy lạnh. Lúc này, người đàn ông không may bị điện giật tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 1/7, Công an quận 1 (TP HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ giật điện khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, nhân viên ở một cơ sở giáo dục trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1 nghe tiếng động bất thường trên mái tôn một toà nhà trong khuôn viên trường. Nghi ngờ, họ kiểm tra thì thấy một người đàn ông đã nằm bất động trên mái tôn, có dấu hiệu giật điện nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nhận tin, Công an quận 1 phối hợp Cảnh sát PCCC và lực lượng y tế có mặt ngắt điện, sơ cứu nhưng ông này đã không qua khỏi.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là ông T. (khoảng 50 tuổi). Nơi ông T. tử vong có dấu hiệu đọng nước.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, thời điểm trên, người đàn ông tên T. (khoảng 50 tuổi) lên mái tôn tòa nhà sửa chữa cục nóng máy lạnh. Lúc này, người đàn ông không may bị điện giật nằm bất động.

Bên ngoài hiện trường tại trung tâm giáo dục trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1 (TP.HCM), người đàn ông không may bị điện giật tử vong - Ảnh: Báo Dân Việt

Phát hiện vụ việc, một số người tại trung tâm này liền hô hoán và trình báo lực lượng chức năng. Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 1, nhân viên y tế, điện lực đã đến cắt điện và đưa người đàn ông xuống đất.

Tuy nhiên, người đàn ông đã tử vong, một phần khu vực phường Bến Nghé bị cắt điện. Công an quận 1 đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân việc.

Vụ việc khiến xung quanh khu vực mất điện hoàn toàn.

Vụ 3 người thương vong do điện giật ở Hà Tĩnh: Nhà thầu có phải chịu trách nhiệm không? Trưa 26/6, Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ trách nhiệm của nhà thầu để xử lý theo quy định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-ien-giat-lam-chet-nguoi-o-trung-tam-quan-1-597646.html