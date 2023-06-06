Lắp bồn nước cho khách hàng, nam nhân viên tử vong nghi do điện giật

Đời sống 06/06/2023 14:52

Nam nhân viên chừng 30 tuổi đến lắp bồn nước cho nhà dân ở trung tâm TP.HCM. Sau đó, người dân nghe tiếng kêu cứu nên chạy lên kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên nằm bất tỉnh dưới nền nhà.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ việc xảy ra lúc 9h sáng 6/6, tại tầng 4 căn nhà nằm trên đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1 (TP.HCM).

Thời điểm trên, nam nhân viên điện lạnh (khoảng 30 tuổi) đến lắp bồn nước inox tại tầng 4 của ngôi nhà trên đường Lê Thị Riêng. Lúc này, chủ nhà ở phía dưới nghe tiếng kêu cứu nên tức tốc đi kiểm tra.

Lắp bồn nước cho khách hàng, nam nhân viên tử vong nghi do điện giật - Ảnh 1
Xe cứu thương đến hiện trường - Ảnh: VietNamNet

Khi di chuyển lên tầng 4, họ phát hiện nam nhân viên nằm bất tỉnh dưới nền nhà nghi do bị điện giật. Chủ nhà kiểm tra hệ thống điện thì phát hiện cầu dao chưa cắt.

Dẫn tin từ Báo Lao Động, cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Quận 1 nhanh chóng đến hiện trường, sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Lắp bồn nước cho khách hàng, nam nhân viên tử vong nghi do điện giật - Ảnh 2
Địa điểm xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Lao Động

Theo người dân, có thể trong quá trình lắp đặt bồn nước, nạn nhân đã không cúp cầu dao và bị điện truyền vào bồn nước inox gây nên vụ việc. 

Đến trưa cùng ngày, Công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nam nhân viên về nhà xác để phục vụ điều tra.

 

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Từ khóa:   tin xã hội điện giật tử vong lắp bồn nước

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