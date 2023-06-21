TP.HCM: Cháy lớn kèm tiếng nổ tại phân xưởng, nhiều người tháo chạy

Đời sống 21/06/2023 15:50

Chiều 21/6, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ cháy ở một nhà xưởng kèm nhiều tiếng nổ lớn.

Theo thông tin từ báo Người lao động, khoảng 10h30 ngày 21/6, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn tại một nhà xưởng trên đường Dương Thị Mười, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM.

TP.HCM: Cháy lớn kèm tiếng nổ tại phân xưởng, nhiều người tháo chạy - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Người lao động

Lúc này, nhiều người dân và công nhân xưởng tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Ngọn lửa sau đó lan rộng, mùi khét nồng nặc. Nhiều người ôm tài sản tháo chạy ra ngoài.

Ngay khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 12 điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Qua quan sát, cảnh sát thấy nhà xưởng rộng 100m2 được phân thành nhiều khu và gia cố, quây kín bằng tôn nên đã đeo mặt nạ phòng độc, đồng thời dùng búa phá lớp tường bằng tôn để dập lửa. Ngoài ra, quạt công suất lớn cũng được sử dụng để thổi khói.

Khoảng hơn 11 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện tại, đám cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tiền phong, khoảng 21h ngày 4/6, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bùng lên ở nhà kho và phân xưởng sản xuất của Công ty TNHH Diệp Tùng Linh và Công ty TNHH Trí Hùng Nam chuyên sản xuất đồ nhựa gia dụng, hạt nhựa trên địa bàn ấp 4, xã Đức Hòa Đông (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Ngay lập tức, tìm cách dập và báo cơ quan chức năng.

TP.HCM: Cháy lớn kèm tiếng nổ tại phân xưởng, nhiều người tháo chạy - Ảnh 2
TP.HCM: Cháy lớn kèm tiếng nổ tại phân xưởng, nhiều người tháo chạy - Ảnh 3
Xưởng có vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lây lan - Ảnh: Báo Tiền phong

Sau khi nhận tin báo, do đám cháy quá lớn và lan nhanh nên lực lượng chức năng phải huy động thêm nhiều xe chữa cháy chuyên nghiệp cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ Đội chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn huyện Đức Hòa đến hiện trường. Đến gần 1h sáng 5/6, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế nhưng bên trong nhà kho và phân xưởng, đám cháy vẫn còn âm ỉ nên lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước để làm nguội.

Vụ cháy đã thiêu rụi nhà kho và phân xưởng sản xuất của 2 công ty. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, tổng tài sản bị thiệt hại là hơn 80%.

Căn nhà Hà Nội bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, 5 người mắc kẹt

Căn nhà Hà Nội bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, 5 người mắc kẹt

Một vụ cháy lớn vừa xảy ra trên đường Chiến Thắng (phường Văn Quán, Hà Nội) khiến 5 người trong nhà bị mắc kẹt.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy lớn mặt nạ phòng độc tiếng nổ lớn

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 18 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 18 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 48 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 48 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ