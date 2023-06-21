TP.HCM: Cháy lớn kèm tiếng nổ tại phân xưởng, nhiều người tháo chạy

Chiều 21/6, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ cháy ở một nhà xưởng kèm nhiều tiếng nổ lớn.

Theo thông tin từ báo Người lao động, khoảng 10h30 ngày 21/6, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn tại một nhà xưởng trên đường Dương Thị Mười, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM. Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Người lao động Lúc này, nhiều người dân và công nhân xưởng tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Ngọn lửa sau đó lan rộng, mùi khét nồng nặc. Nhiều người ôm tài sản tháo chạy ra ngoài.

Ngay khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 12 điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Qua quan sát, cảnh sát thấy nhà xưởng rộng 100m2 được phân thành nhiều khu và gia cố, quây kín bằng tôn nên đã đeo mặt nạ phòng độc, đồng thời dùng búa phá lớp tường bằng tôn để dập lửa. Ngoài ra, quạt công suất lớn cũng được sử dụng để thổi khói. Khoảng hơn 11 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện tại, đám cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tiền phong, khoảng 21h ngày 4/6, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bùng lên ở nhà kho và phân xưởng sản xuất của Công ty TNHH Diệp Tùng Linh và Công ty TNHH Trí Hùng Nam chuyên sản xuất đồ nhựa gia dụng, hạt nhựa trên địa bàn ấp 4, xã Đức Hòa Đông (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Ngay lập tức, tìm cách dập và báo cơ quan chức năng. Xưởng có vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lây lan - Ảnh: Báo Tiền phong Sau khi nhận tin báo, do đám cháy quá lớn và lan nhanh nên lực lượng chức năng phải huy động thêm nhiều xe chữa cháy chuyên nghiệp cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ Đội chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn huyện Đức Hòa đến hiện trường. Đến gần 1h sáng 5/6, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế nhưng bên trong nhà kho và phân xưởng, đám cháy vẫn còn âm ỉ nên lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước để làm nguội. Vụ cháy đã thiêu rụi nhà kho và phân xưởng sản xuất của 2 công ty. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, tổng tài sản bị thiệt hại là hơn 80%.

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