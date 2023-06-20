Căn nhà Hà Nội bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, 5 người mắc kẹt

Đời sống 20/06/2023 09:15

Một vụ cháy lớn vừa xảy ra trên đường Chiến Thắng (phường Văn Quán, Hà Nội) khiến 5 người trong nhà bị mắc kẹt.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, khoảng 3h58 ngày 20/6 tại ngôi nhà số 21 ngõ 249 đường Chiến Thắng (phường Văn Quán, Hà Nội) ngọn lửa và khói bắt đầu có dấu hiệu bùng phát dữ dội.

Căn nhà Hà Nội bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, 5 người mắc kẹt - Ảnh 1
Lực lượng PCCC giải cứu người dân ra khỏi ngôi nhà bị cháy - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Ngay lập tức, Công an phường Văn Quán cùng lực lượng chữa cháy cơ sở và người dân đã nhanh chóng có mặt, khẩn cấp triển khai biện pháp xử lý cháy ban đầu. Nhờ được hướng dẫn, các thành viên trong gia đình tìm cách lên điểm cao nhất của ngôi nhà chờ lực lượng chuyên nghiệp cứu hộ.

Nhận tin báo, Công an quận Hà Đông nhanh chóng cử 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy đến hiện trường, đồng loạt triển khai phương án tiếp cận, cứu được 5 người trên mái xuống tầng 1 an toàn. Cùng lúc, các mũi triển khai đội hình khống chế đám cháy.

Khoảng 5 phút sau đó, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Cơ quan công an cho biết, thống kê ban đầu, không có thiệt hại về người. Một số đồ dùng tại khu vực bếp bị nhiệt tác động gây biến dạng. Nguyên nhân sơ bộ nhận định cháy xuất phát từ chập điện.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Trước đó, theo nguồn tin từ VTC News, ngày 26/5, đám cháy bùng lên tại căn nhà trong hẻm ở địa chỉ 99/7/7 đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú (TP.HCM) khiến ông T.C.C. (SN 1958) chết và bà N.T.H.N. (SN 1963) bị bỏng đưa đi điều trị tại Bệnh viện 115.

Căn nhà Hà Nội bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, 5 người mắc kẹt - Ảnh 2
Hẻm 99 đường Tô Hiệu, nơi xảy ra cháy nhà dân khiến 1 người tử vong - Ảnh: VietNamNet

Sau hơn 20 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi một số vật dụng sinh hoạt trong gia đình gia đình, chưa ước tính được thiệt hại.

 

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Vụ cháy nhà xảy ra lúc rạng sáng khiến 2 mẹ con bị bỏng nặng và tử vong vì không kịp thoát thân.

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