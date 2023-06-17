Cháy quán bar ở TP.HCM, nhiều người ôm tài sản tháo chạy

Sử dụng bếp gas để nấu ăn, nhân viên quán bar bất cẩn làm lửa bùng phát. Thời điểm xảy ra cháy, nhiều người bên trong tòa nhà hoảng loạn ôm đồ tháo chạy.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 17/6, Công an quận Phú Nhuận vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy quán bar xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 12h30 cùng ngày, người dân phát hiện khói đen bốc ra từ quán bar nằm trên tầng 4 của một tòa nhà trên đường Nguyễn Đình Chính, phường 8, quận Phú Nhuận.

Đến kiểm tra, họ thấy đám cháy nên hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Nhiều người bên trong tòa nhà hoảng loạn ôm đồ tháo chạy.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường ứng cứu người dân - Ảnh: Báo Dân Trí

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Phú Nhuận đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường triển khai dập lửa.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tòa nhà nói trên có 4 tầng, trong đó tầng trên cùng dùng để kinh doanh quán bar. Các tầng còn lại và tầng trệt dùng kinh doanh cà phê và khách sạn. Thời điểm xảy ra cháy, nhiều người bên trong tòa nhà hoảng loạn ôm đồ tháo chạy.

Hiện trường vụ cháy quán bar - Ảnh: Báo Thanh Niên

Đến khoảng 13 giờ, đám cháy được dập tắt. Đám cháy không gây thương vong nhưng đã làm một số tài sản bị hư hỏng. Hiện lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của những người liên quan đến vụ cháy quán bar.

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