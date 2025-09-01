TP.HCM: Bắt nghi phạm chặn đầu, đập vỡ kính taxi giữa đường

Đời sống 01/09/2025 17:46

Công an phường An Phú, TP.HCM (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương), đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông dùng mũ bảo hiểm đập phá xe taxi và hành hung tài xế ngay giữa đường, gây bức xúc trên mạng xã hội.

Theo báo Dân Trí, ngày 1/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) và Công an phường An Phú đã bắt được nghi phạm đập phá taxi giữa đường ở phường An Phú (phường Bình Chuẩn, tỉnh Bình Dương cũ).

Người này được xác định là Nguyễn Văn Hoàng Khanh (SN 2000, quê tỉnh Long An cũ). Công an TPHCM đang tiến hành các hoạt động điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

TP.HCM: Bắt nghi phạm chặn đầu, đập vỡ kính taxi giữa đường - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng Khanh (SN 2000, quê tỉnh Long An cũ). Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo báo VietNamNet, theo tường trình của anh T.T.B (SN 1997, ngụ TPHCM, là tài xế xe taxi công nghệ), vào khoảng 22h20 tối 29/8 anh điều khiển xe taxi trên đường hướng từ TPHCM về tỉnh Đồng Nai. 

Khi xe đến trạm thu phí trên đường ĐT743 (thuộc phường An Phú, TPHCM) thì xuất hiện một người đàn ông chạy xe máy đuổi theo lớn tiếng, yêu cầu anh dừng xe không rõ lý do.

Trong lúc xe taxi dừng trước trạm thu phí, người đàn ông nói trên tiến lại chửi bới, dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào kính chắn gió bên trái và có lời nói đe dọa thách thức tài xế.

TP.HCM: Bắt nghi phạm chặn đầu, đập vỡ kính taxi giữa đường - Ảnh 2
Đối tượng dùng mũ bảo hiểm đập kính xe taxi. Ảnh: VietNamNet. 

Chưa dừng lại, người này còn đi lại phía trước đầu xe tháo biển số ném vào kính chắn gió phía trước làm kính vỡ, dùng chân đạp vào gương chiếu hậu.

Khi được người dân can ngăn, Khanh mới dừng lại và lái xe máy bỏ đi. Ông B. sau đó đến Công an phường An Phú trình báo vụ việc. Nhận tin báo, công an phường đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera.

Vào cuộc điều tra, truy xét, Công an TPHCM đã bắt được Nguyễn Văn Hoàng Khanh.

Từ khóa:   đập phá taxi tin mới tin đời sống

