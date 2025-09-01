Mải mê chơi đùa dưới trời mưa bất ngờ sét đánh trúng cây trong sân trường nhóm sinh viên hoảng sợ bỏ chạy

Một nhóm sinh viên đang chơi tại khuôn viên trường Cao đẳng Kisan Degree đã may mắn thoát chết vào sáng ngày 31/8 khi sét đánh ngay gần họ trong lúc trời mưa lớn, khiến cả nhóm phải chạy tán loạn để tìm nơi an toàn.

