Theo nhân chứng, thời điểm đó trời mưa rất lớn. Người phụ nữ đang điều khiển xe máy một mình theo hướng từ đường đê Xuân Quan - Long Biên đi cầu Chương Dương thì bất ngờ ngã xuống, nằm bất động.

Theo thông tin báo Dân Trí, chiều 1/9, lãnh đạo phường Long Biên (TP Hà Nội) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người phụ nữ nghi bị sét đánh trúng khi đang di chuyển trên đê Xuân Quan.

Theo vị này, ngay khi nhận thông tin, lãnh đạo phường Long Biên đã giao các lực lượng chức năng đến hiện trường để xác minh thông tin. Lực lượng chức năng đang xác minh danh tính, sức khỏe của nạn nhân và nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VietNamNet.

Một số người dân ở hiện trường cho biết vụ việc xảy ra khoảng 16h chiều nay và nạn nhân nghi bị sét đánh trúng đã tử vong.

Theo thông tin VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Long Biên cho biết, công an đến hiện trường xác định trường hợp một phụ nữ nghi bị sét đánh tử vong.

Sau khi làm xong các thủ tục pháp lý, xác định địa bàn người phụ nữ tử vong không thuộc phường Long Biên mà thuộc phường Bồ Đề. "Sau đó, chúng tôi đã bàn giao thi thể nạn nhân cho phường Bồ Đề giải quyết theo thẩm quyền", vị lãnh đạo phường Long Biên cho biết.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh danh tính và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chiều nay, khu vực Hà Nội có mưa dông kèm theo sấm sét. Dự báo đêm nay và sáng sớm mai, khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

