Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 20/7, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, mưa dông kèm sấm sét đã gây ra nhiều thiệt hại trên địa bàn.

Đáng chú ý, một người dân tại xã Yên Phúc đã tử vong do bị sét đánh trong lúc đang cấy lúa vào chiều 19/7.

Toàn tỉnh ghi nhận 165 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 125 nhà ở và 40 công trình phụ như bếp, chuồng trại. Ngoài ra, khoảng 40 ha lúa bị ảnh hưởng do ngập úng và mưa lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 20/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, đến 16h, tâm bão số 3 Wipha trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 12 (118–133km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20–25km/h.

Đến 16h ngày 21/7: Bão ở trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Đến 16h ngày 22/7: Bão đi vào đất liền ven biển Hải Phòng-Thanh Hóa, suy yếu còn cấp 9-10, giật cấp 12.

Đến 16h ngày 23/7: Trên khu vực Thượng Lào, suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 21-22/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 120-250mm, có nơi trên 400mm.

Các nơi khác của Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

