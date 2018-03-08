Tổng hợp những hình ảnh đẹp chúc mừng ngày 8 tháng 3

Những hình ảnh đẹp chúc mừng ngày 8 tháng 3 bạn có thể sử dụng để làm thiệp tặng mẹ/vợ/người yêu/cô giáo.

Có rất nhiều hình ảnh đẹp chúc mừng ngày 8 tháng 3, và mỗi hình ảnh lại tô vẽ thêm vẻ đẹp của người phụ nữ. Đó là những lời chúc tốt đẹp, ý nghĩa và chân thành từ các “đấng mày râu” muốn gửi gắm đến phái yếu nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Ảnh đẹp ngày 8/3. Nguồn: Internet. Trong mỗi chúng ta khi sinh ra ai cũng có những người phụ nữ rất đáng quý. Đó là người bà, người bác,…người mẹ hiền tần tảo sớm hôm, một nắng hai sương hết lòng, hết sức vì chồng, vì con. Người đã đặt nền móng những viên gạch đầu tiên trong cuộc đời mỗi người, nhẹ nâng những bước đi chập chững đầu đời cho con trẻ. Người đã nuôi dạy bảo ban từ lời ăn, tiếng nói đến những việc làm dù là nhỏ nhất. Người đã gieo mầm vào những đứa con bao ước mơ, niềm tin và hy vọng. Người đã thổi vào tâm hồn của mỗi chúng ta niềm tự hào, sự biết ơn sinh thành về công cha, nghĩa mẹ. Những người phụ nữ hiền thảo đó đều xứng đáng là những bà mẹ anh hùng trong mỗi gia đình cũng như được cả cộng đồng xã hội ghi nhận với sự biết ơn, tri ân sâu sắc.

Chúc mừng ngày 8/3. Nguồn: Internet. Cách đây 154 năm ngày 8/3/1857, công nhân xưởng may ở New York đã tuần hành yêu cầu nâng cao chất lượng làm việc, giảm giờ làm và những yêu cầu về quyền lợi cho phụ nữ. Năm 1910, một nhà hoạt động xã hội người Đức đề nghị lấy ngày 8/3 làm ngày Quốc tế Phụ nữ để kỷ niệm những cuộc biểu tình và những cuộc đấu tranh của phụ nữ trên toàn thế giới vì bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ. Năm 1975 Liên hợp quốc đã lấy ngày 8 tháng 3 hàng năm làm ngày Quốc tế phụ nữ. Thiệp ngày 8/3. Nguồn: Internet. “Thế giới không có phụ nữ sẽ nhạt nhẽo tẻ buồn như một vở kịch không có xung đột, như một cái bánh không nhân, như một giai thoại không có chất dí dỏm ”…

Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ. Nguồn: Internet. Thật đúng là “Nếu trái đất này chỉ có đàn ông” thì “Hạnh phúc chẳng bao giờ có được”. Cuộc sống của chúng ta hôm nay thật hạnh phúc, chúng ta có tất cả những gì mà những người mẹ, những người chị của chúng ta hằng ao ước. Hãy đi ngược thời gian từ ngày xa xưa, các mẹ, các chị quá nhiều khổ cực, đắng cay. Cả đời họ chỉ lầm lũi, hi sinh vì chồng, con, vì cả đại gia đình chồng. Từ trong khổ đau, bất hạnh tâm hồn người phụ nữ vẫn sáng lên lấp lánh. Ta hãy cùng lắng nghe bài hát ru con của phụ nữ dân tộc (Mường, Thài, Nùng,…) hay những bài hát dân ca để thấy được sự hi sinh thầm lặng của họ, họ thật dẻo dai, sâu nặng và nhân hậu bao dung. Ngày Quốc tế Phụ nữ. Nguồn: Internet. Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 chúc tất cả chị em luôn vui, luôn trẻ, luôn khỏe thành công trên mọi lĩnh vực để xứng đáng tám chữ vàng Bác Hồ khen tặng “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”.

Đây là bài dự thi cắm hoa ngày 8/3 và thuyết trình được nhiều người đọc nhất Cắm hoa ngày 8/3 và thuyết trình không hề khó nếu bạn nắm được một số mẹo sau đây. Hãy cùng khám phá nhé.

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