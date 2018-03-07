Đây là bài dự thi cắm hoa ngày 8/3 và thuyết trình được nhiều người đọc nhất

Để kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ, các nhà trường thường tổ chức cắm hoa ngày 8/3 và thuyết trình. Dưới đây là một bài gợi ý giúp bạn dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ này trong ngày Quốc tế phụ nữ sắp tới.

Em tên là :…………… Đại diện cho lớp : ……………

Hôm nay được đại diện đến với hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, em xin phép được trình bày phần thi thuyết trình ý tưởng cắm hoa của em.

Hoa là một loài thực vật mà bất cứ ai cũng thích, đặc biệt là những ai yêu thiên nhiên , yêu cây cỏ . Hoa là một tình yêu đẹp nên thơ. Tên của mỗi một loài hoa đều mang một ý nghĩa khác nhau mà ý nghĩa nào cũng sâu sắc, biểu hiện một tình cảm riêng, một thông điệp riêng, không phô trương, không cầu kì mà chứa đựng vô vàn cảm xúc.

Chủ đề ý tưởng của em muốn chia sẻ nhân ngày 8-3 đó là ” Mẹ Việt Nam”, mẹ Việt Nam là hình tượng đẹp đẽ và đầy chất thơ, được nhắc đến không biết bao nhiêu lần cả trong thơ văn và hội họa.

Nhìn vào tổng thể bình hoa được cắm theo nhân dạng hình chữ S, một dải đất nên thơ và chất chứa biết bao nhiêu câu chuyện đầy nước mắt về mẹ, một mảnh đất mẹ thiêng liêng, chở che và nâng niu đàn con thơ đi qua những ngày bão giông của cuộc đời, lòng mẹ chính là quê hương, là tuổi trẻ và cả khát vọng, là niềm tin và là một nơi để trở về sau tất cả.

Cắm hoa ngày 8/3. Nguồn: Internet.

Loại hoa chủ đạo là hoa hướng dương. Chúng mỏng manh và nhẹ nhàng vươn về phía mặt trời, những cánh hoa tượng trưng cho sự tảo tần và chịu đựng của người mẹ, những người mẹ chân chất, những bông hoa ánh lên một màu vàng dịu nhẹ, như cuộc đời của mẹ dành cho những đứa con của mình, bao dung và yêu thương.

Những người mẹ là những người phụ nữ, những nét đẹp duyên dáng đậm chất Việt Nam.Điểm nhấn đặc biệt của bình hoa chính là chiếc nón lá, một thứ không thể thiếu trong văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, mà đặc biệt là chiếc nón lá lại gợi nhắc nhiều hơn đến mẹ, những chiếc nón lá đem đến những giấc ngủ an lành, những chiếc nón lá đội mưa đội nắng,chiếc nón lá thổi gió mát trưa hè, tất cả hình ảnh của mẹ hiện hữu và chân thực.

Chúng ta sẽ liên hệ giữa hoa và người, hình tượng hoa nhắc nhỡ cho con người nhiều điều quý báu. Có những loài hoa không mang tên, ai thích đặt tên gì thì đặt, hoa lớn hay hoa nhỏ đều mang một nét đẹp huyền mỹ riêng, hoa dù lớn hay nhỏ, đẹp hay xấu đều có cuộc sống riêng , phải được tôn trọng bình đẳng, tất cả đã cố gắng sống trọn đến ngày tàn. Đời người cũng không nằm ngoài quy luật đó, con người cũng có kẻ giàu người nghèo, người muốn sống như hoa, cho dù như thé nào đi chăng nữa thì họ cần được tôn trọng và bảo vệ , nâng nêu như hoa, Cũng như hoa, giá trị con người trong cuộc sống không đặt ở vai trò, ở nhiệm vụ, ở vinh dự mà căn cứ ở phẩm chất, năng lực, có làm trọn vẹn vai trò của mình trong xã hội hay không? hoa làm đẹp , tạo sự tươi vui cho người, thì người với người cũng nên tạo cho nhau ân tình mà sống như hoa, đầy sự bao dung như lời mẹ dặn.

Với tất cả tấm lòng của mình, bằng tình cảm quý báu và thiêng liêng nhất, nhân ngày 8-3, em xin chúc tất cả các bà , các mẹ, chị, cô …có một ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất bên những người thân yêu nhất.

Đồng thời qua đó, chúng ta sẽ hy vọng lớp trẻ sau này sẽ hòa nhập quốc tế, xây dựng được hình tượng người phụ nữ việt nam đôn hậu, thanh lịch, năng động. Đây sẽ là sự tiếp nối quan trọng của thế hệ và là thước đo duy nhất cho sự phát triển tinh thần của dân tộc Việt Nam.

Lời cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý ban giám khảo, quý thầy cô giáo, cùng toàn thể các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình ý tưởng cắm hoa nghệ thuật của em, xin gửi đến mọi người lời chúc sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

Trên đây là vài ý tưởng cho bài dự thi cắm hoa ngày 8/3 và thuyết trình. Nếu bạn có ý tưởng nào khác thú vị, hãy cùng chia sẻ nhé.