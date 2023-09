Tổng hợp những câu chúc ngày 8/3 ý nghĩa và hay nhất

4. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh và làm nó trở nên thật đặc biệt. Cảm ơn em vì đã ở cạnh anh qua những nụ cười và những giọt nước mắt. Hôm nay là ngày của em, hạnh phúc thật nhiều em nhé, vì người phụ nữ hạnh phúc làm cả thế giới xung quanh cô ấy hạnh phúc.

5. Cám ơn mẹ, đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Con chúc mẹ của con mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe, con yêu mẹ nhiều.

6. Mẹ à, dù còn có bao nhiêu bạn gái đi chăng nữa thì mẹ vẫn là người phụ nữ đầu tiên mà con yêu thương. Chúc mẹ 8/3 thật vui vẻ và hạnh phúc.

7. Chúc mẹ không chỉ là trong này 8-3 mà tất cả 365 ngày đều luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Những câu chúc ngày 8/3 ý nghĩa và hay nhất bằng tiếng Anh

Phụ nữ Việt Nam trong ngày 8/3. Nguồn: Internet.

1. What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us. You are an inspiration to me

(Những gì ở đằng sau và những gì ở phía trước chúng ta chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt so với những gì ở bên trong chúng ta. Bạn là một nguồn cảm hứng của tôi).

2. No matter from which angle. I look at you. You appear to be an angel and Women’s Day is the perfect to say: I am so lucky to have you in my life.

(Dù có nhìn từ góc độ nào, khi tôi nhìn bạn, bận luôn là một thiên thần. Và ngày phụ nữ là một ngày tuyệt vời để nói rằng: tôi vô cùng may mắn có được bạn trong cuộc đời mình).

3. I just gathered some fresh flowers to say “Hello” and to wish you a day as bright and cheerful as you are!

(Tôi vừa mới gom những đoá hoa tươi để nói "Xin chào" và chúc bạn một ngày tươi sáng và vui vẻ như chính bạn vậy!).

4. A beautiful women, a great friend and a wonderful mother. You are all this to me and much more… I feel so lucky and proud to have a mom like you.

(Một phụ nữ xinh đẹp, một người bạn tuyệt vời và một người mẹ tuyệt vời. Với con mẹ là tất cả và hơn thế nữa... Con cảm thấy may mắn và tự hào vì có một người mẹ như mẹ.)

5. A sister is someone, who is sweet and supportive, kind and loving, cheerful and inspring, a friend and my all time laughter. Sis, you mean so much more than words can say… I love you just gathered some fresh flowers to say “Hello” and to wish you a day as bright and cheerful as you are.

(Một người chị, ngọt ngào và tốt bụng, vui vẻ và yêu thương, luôn luôn giúp đỡ em, một người bạn và luôn luôn làm em cười. Chị của em, chị có ý nghĩa nhiều hơn những lời em có thể nói ... Em yêu chị! Em vừa gom những đoá hoa tươi lại để nói "Xin chào" và chúc chị một ngày tươi sáng và vui vẻ như chị đang có!)