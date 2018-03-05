Cười ra nước mắt với những câu đố vui hay nhất ngày 8/3

Những câu đố vui ngày 8/3 sẽ là gợi ý tuyệt vời để tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ sắp tới. Chắc chắn, phái yếu sẽ cực kỳ bất ngờ khi bạn mang đến cho họ thật nhiều tiếng cười và những món quà ý nghĩa. Dưới đây là một số trong rất nhiều câu đố vui ngày 8/3 hay nhất.

Đáp án: Con gái.

Câu đố vui số 2:

Có một anh chàng người muốn làm quen với một cô gái, liền chạy lại hỏi tên, cô gái nói:

Anh hãy đếm xem trong giỏ có bao nhiêu bắp (ngô) thì khắc biết tên tôi. Anh chàng đếm được 12 cây bắp, hỏi cô gái đó tên gì?

Đáp án: 12 cây bắp, 12 = 1 tá, bắp = ngô, tá ngô => Tố Nga. Vậy cô gái tên Tố Nga.

Chúc mừng ngày 8/3. Nguồn: Internet.

Câu đố vui số 3:

Cơ quan nào quan trọng nhất của phụ nữ ?

Đáp án: Hội liên hiệp Phụ nữ VN

Câu đố vui số 4:

Cái gì phụ nữ thích cầm nhất ?

Đáp án: Tiền lương của chồng.

Câu đố vui số 5:

Có một cô giáo mới đến dạy, cả lớp nháo nhào lên vì muốn biết tên cô là gì. Cô giáo lặng lẽ ghi vẽ một hình tam giác lên tấm bảng và nói “Tên của cô đấy”. Hỏi cô giáo tên gì?

Đáp án: Tam giác là tác giam. Tác là đánh – giam là nhốt. Đánh nhốt đọc ngược lại là đốt nhánh. Nhánh tức là cành còn đốt tức là thiêu. Thiêu Cành là Thanh Kiều. Cô giáo tên Thanh Kiều.

Ngày Quốc tế Phụ nữ. Nguồn: Internet.

Câu đố vui số 6:

Cái gì đàn ông có mà phụ nữ không có ?

Đáp án: Vợ.

Ngoài ra, bạn có thể hỏi chị em những câu đố “bá đạo” như sau:

Tại sao phụ nữ được khóc mà đàn ông không được khóc? Tại sao có ngày Quốc tế Phụ nữ mà không có ngày Quốc tế Đàn ông? Lúc nào người ta cũng nói là nam nữ bình đẳng. Vậy tại sao đàn ông đánh phụ nữ thì đàn ông bị gọi là vũ phu còn phụ nữ đánh đàn ông thì đàn ông bị gọi là nhu nhược? Tại sao khi con gái mặc quần áo con trai hay đá bóng thì họ sẽ được coi là mạnh mẽ và có phong cách. Trong khi đó, con trai mặc quần áo con gái và chơi búp bê lập tức sẽ bị gọi là xăng pha nhớt? Tại sao con gái được sợ gián mà con trai không được? Tại sao đàn ông luôn phải là người kiếm tiền xây nhà, trong khi phụ nữ thì không?

Mong rằng những câu đố vui ngày 8/3 này sẽ giúp bạn tạo được không khí tươi vui cho chị em trong ngày Quốc tế Phụ nữ. Hãy chia sẻ cùng bạn bè để mang đến cho chị em phụ nữ một ngày kỷ niệm thật ý nghĩa nhất.