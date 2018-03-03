Bài phát biểu chúc mừng ngày 8/3 hay nhất

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là ngày để chúng ta thể hiện tình yêu thương và sự trân trọng đối với những người phụ nữ mình yêu thương nhất. Dưới đây là bài phát biểu chúc mừng ngày 8/3 cực kỳ ấn tượng để bạn tham khảo. Hãy sử dụng những gợi ý trong bài phát biểu này để tạo ra lời chúc của riêng bạn nhé.

Mỗi độ tháng 3 về, trong không khí ấm áp của mùa xuân, chị em phụ nữ nói riêng và mọi người nói chung lại háo hức đón chào kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ. Đây là dịp để tôn vinh vẻ đẹp, khẳng định vai trò của những người phụ nữ trong xã hội và trong cuộc sống. Đồng thời ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, biểu dương tinh thần, lực lượng của phụ nữ thế giới nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng trong công cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc, hoà bình dân chủ, sự tiến bộ của xã hội, cho quyền lợi và hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em.

Từ thực tế lịch sử, phụ nữ Việt Nam có bản chất kiên cường, dũng cảm, cần cù lao động, sáng tạo, thông minh. Phụ nữ Việt Nam là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc. Họ là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng. Trong công cuộc xây dựng đất nước, phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Nam giới coi ngày 8/3 là dịp để thể hiện sự ga-lăng của mình cho những người phụ nữ mà họ yêu quý.

Ngày Quốc tế Phụ nữ. Nguồn: Internet.

365 ngày trong năm, phụ nữ có riêng một ngày để được cả xã hội quan tâm, ngợi ca và bày tỏ niềm kính trọng. Một ngày dành để tôn vinh những vất vả của người mẹ tảo tần, người vợ đảm đang, những người vun vén dựng xây tổ ấm gia đình. Phụ nữ hiện đại không chỉ là người nội trợ trong gia đình mà còn là người lao động kiếm tiền, nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của xã hội. Là người gánh vác trách nhiệm sinh nở, cùng nuôi dạy con cái trưởng thành. Họ đang hướng tới hình ảnh thành đạt hơn, đảm đang hơn, tự tin hơn và xinh đẹp hơn.

Phụ nữ càng ngày càng có nhiều đóng góp tài năng, trí tuệ, công sức lao động trong nhiều lĩnh vực xã hội và đời sống. Mặc dù vậy, đâu đó trong xã hội vẫn còn sự bất bình đẳng, sự đối xử bất công với người phụ nữ và nạn bạo hành, dùng vũ lực với nữ giới vẫn còn tiếp diễn ở một số quốc gia kém phát triển.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể các chị em!

Nhân dịp buổi gặp mặt kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 cho phép tôi được thay mặt cho cán bộ công nhân viên nam của … chân thành cảm ơn các cô, các chị, các bạn luôn duyên dáng và xinh đẹp. Chúc các chị em phụ nữ luôn là người phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc! Có những phẩm chất đạo đức, chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam. Xin được chúc các gia đình luôn hoà thuận, hạnh phúc, đầy tình yêu thương. Chúc toàn thể cán bộ công nhân viên … mạnh khỏe, đoàn kết, đạt được nhiều thành tích. Xin trân trọng cảm ơn!