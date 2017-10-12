Đố bạn biết ngày Phụ nữ Việt Nam bắt đầu từ năm nào?

Có lẽ rất nhiều người biết ngày Phụ nữ Việt Nam vào ngày 20 tháng 10 hàng năm. Tuy nhiên, ngày Phụ nữ Việt Nam bắt đầu từ năm nào thì không phải ai cũng biết.

Nếu đang nằm trong số đó thì có lẽ bạn nên dành thời gian tìm hiểu một chút về ngày kỷ niệm trọng đại này nhé. Đây là ngày của các mẹ, các chị, các cô gái và những người phụ nữ xung quanh bạn. Họ là những con người góp phần khiến cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn đấy. Ngày Phụ nữ Việt Nam bắt đầu từ năm nào?

Ngày Phụ nữ Việt Nam chính thức bắt đầu từ năm 1930 dưới quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng, nếu chỉ gói gọn trong một câu này thì chưa thể nào nói lên được tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử của ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Để có cái nhìn rõ ràng hơn, chúng ta hãy cùng ngược dòng thời gian một chút nhé. Từ năm 1927, các tổ chức quần chúng như Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ chức học nghề và các tổ chức có tính chất của riêng nữ giới đều bắt đầu được hình thành, thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ tham gia.

Cũng trong năm 2017, nhóm gồm các chị Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn Thị Thủy - 3 chị em ở làng Phật Tích (Bắc Ninh) đã tham gia tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. các chị đã không ngừng tuyên truyền, xây dựng tổ học nghề đăng ten và học chữ. Bên cạnh đó, nhóm gồm các chị Thái Thị Bôi, Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng và Huỳnh Thuyên cũng tích cực tham gia sinh hoạt ở trường nữ học Đồng Khánh. Vào năm 1928, nhóm gồm các chị Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An đã tham gia sinh hoạt hội đỏ của Tân Việt. Nhóm này đã liên hệ với chị Xân, chị Thiu, chị Nhuận và chị Liên thành lập tờ Phụ nữ Giải phóng ở Vinh. Năm 1930, trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, có 12.946 chị em ở Nghệ An, Hà Tĩnh tham gia phụ nữ giải phóng, cùng nhân dân đấu tranh thành lập chính quyền Xô Viết trên 300 xã. Ngày 1/5/1930, đồng chí Nguyễn Thị Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh của hơn 4.000 nông dân ở hai huyện Châu Thành, Mỹ Tho. Trong đó, cũng có hàng ngàn phụ nữ tham gia chiến đấu. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng có ghi rõ “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng không thể thiếu đối với sự thành công của cách mạng và đặt ra nhiệm vụ: Đảng phải gắn liền giải phóng phụ nữ với giải phóng giai cấp và giải phóng dân tộc. Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ khác tham gia cách mạng. Chính vì vậy, vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ Phản đế Việt Nam (nay là Hội Phụ nữ Việt Nam) đã chính thức được thành lập. Để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hàng năm làm ngày truyền thống của hội phụ nữ, lấy tên là “Ngày Phụ nữ Việt Nam”. Đồng thời, cũng coi đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam trên cả nước. Đến đây thì bạn đã nắm được ngày Phụ nữ Việt Nam bắt đầu từ năm nào rồi nhé. Câu trả lời là 1930 nha. Ý nghĩa của ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Bên cạnh tìm hiểu ngày Phụ nữ Việt Nam bắt đầu từ năm nào thì nắm được ý nghĩa của ngày này cũng rất quan trọng. Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 là ngày đầu tiên trong lịch sử nước ta, một đoàn thể quần chúng của phụ nữ được hoạt động hợp pháp, công khai với mục tiêu nhằm đoàn kết, động viên lực lượng phụ nữ đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của đất nước. Từ đây, lần đầu tiên, người phụ nữ Việt Nam được cầm lá phiếu bầu cử, được tham gia các công tác chính quyền - xã hội, được nắm giữ nhiều trọng trách quan trọng trong bộ máy Nhà nước và nhiều cơ quan đoàn thể khác. Ngày nay, vai trò và vị trí của người phụ nữ Việt Nam ngày càng được khẳng định rất rõ rệt. Họ là nhân tố xây dựng, nuôi dưỡng và giữ gìn hạnh phúc gia đình, là nền tảng để có một xã hội bình đẳng, cân bằng, ổn định và không ngừng phát triển. Thế nên, trong dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tới, hãy dành lời chúc thật chân thành và ngọt ngào tới những người phụ nữ đáng quý của bạn nhé.

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