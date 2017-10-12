Tổng hợp các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2017

Cùng báo Phụ nữ và Gia đình tìm hiểu một số hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2017 nhé.
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Tiếp nối các năm trước, ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm nay cũng được tổ chức với rất nhiều hoạt động kỷ niệm long trọng. Không chỉ diễn ra trong các cơ quan, đoàn thể mà nó còn lan tỏa tới các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và toàn xã hội. Đây chính là cơ hội để chúng ta một lần nữa tôn vinh vai trò, vị trí và trách nhiệm của người Phụ nữ Việt Nam trong tiến trình phát triển của đất nước.
Các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 của Hội Phụ nữ Việt Nam
Năm nay, nhìn chung các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đều nhấn mạnh tới việc tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, tăng cường đoàn kết, tin tưởng của phụ nữ vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Các hoạt động tổ chức đều rất đa dạng, phong phú, bao gồm việc tổ chức thăm hỏi, động viên giúp đỡ các chị em phụ nữ trong Hội, thăm mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ, vợ, con những chiến sỹ làm nhiệm vụ ở biển đảo, gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đây đều là các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 truyền thống, được giữ gìn và năm nay vẫn được phát huy với sự tham gia của rất nhiều đoàn thể và tổ chức khác.
Ngoài ra, gắn liền với việc kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 còn có các hoạt động như giới thiệu những tấm gương điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào Phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả trên nhiều lĩnh vực… nhằm tôn vinh và khẳng định vai trò của tổ chức Hội cũng như của phụ nữ trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
Đặc biệt, trong năm 2017, các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 còn bao gồm:
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Hoạt động Ngày Phụ nữ sáng tạo với chủ đề “Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu” nhằm tôn vinh những sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của phụ nữ; đồng thời, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, sự tham gia đóng góp của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
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Lễ trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2017 được tổ chức vào chiều 17/10 với 8 tập thể và 10 cá nhân được trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2017.
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Ngoài ra, hội LHPN Việt Nam cũng sẽ tổ chức các hoạt động và sự kiện như: Triển lãm Phụ nữ sáng tạo năm 2017; Diễn đàn phát huy vai trò, tiềm năng của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; Hội chợ Phụ nữ sáng tạo năm 2017;; Hội nghị tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ Toàn quốc lần thứ XII; Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức Tài chính vi mô TYM; Trao kỷ niệm chương cho bà Han Mi Young - Chủ tịch Hiệp hội các nhà doanh nhân và sáng tạo nữ Thế giới.
Nhân dân cả nước làm gì để kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10?
Vào những ngày này, các hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 10 ở nước ta rất được chú ý. Hàng loạt chương trình văn nghệ chào mừng được tổ chức công phu có sự xuất hiện của các ca sĩ nổi tiếng trình bày các ca khúc về tình yêu và phụ nữ. “Thu quyền rũ”, “Em hãy ngủ đi” hay “Này em có nhớ” - mỗi khi nghe đều khiến chúng ta cảm thấy nhớ nhung, trân trọng và tự hào về người Phụ nữ của mình hơn.
Chưa hết, thị trường quà tặng cũng hoạt động sôi nổi, đặc biệt là hoa tươi, quần áo, mỹ phẩm và đồ trang sức. Thậm chí, nhiều cánh mày râu còn sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để mua những món quà đặc biệt dành tặng cho người phụ nữ của mình.