Tổng hợp các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2017

Tiếp nối các năm trước, ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm nay cũng được tổ chức với rất nhiều hoạt động kỷ niệm long trọng. Không chỉ diễn ra trong các cơ quan, đoàn thể mà nó còn lan tỏa tới các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và toàn xã hội. Đây chính là cơ hội để chúng ta một lần nữa tôn vinh vai trò, vị trí và trách nhiệm của người Phụ nữ Việt Nam trong tiến trình phát triển của đất nước.

Năm nay, nhìn chung các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đều nhấn mạnh tới việc tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, tăng cường đoàn kết, tin tưởng của phụ nữ vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Các hoạt động tổ chức đều rất đa dạng, phong phú, bao gồm việc tổ chức thăm hỏi, động viên giúp đỡ các chị em phụ nữ trong Hội, thăm mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ, vợ, con những chiến sỹ làm nhiệm vụ ở biển đảo, gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đây đều là các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 truyền thống, được giữ gìn và năm nay vẫn được phát huy với sự tham gia của rất nhiều đoàn thể và tổ chức khác.

Ngoài ra, gắn liền với việc kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 còn có các hoạt động như giới thiệu những tấm gương điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào Phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả trên nhiều lĩnh vực… nhằm tôn vinh và khẳng định vai trò của tổ chức Hội cũng như của phụ nữ trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.