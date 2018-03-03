Có rất nhiều bài thơ chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 mà bạn có thể thưởng thức ngay bây giờ. Trong số đó, một số chắc chắn có thể khiến bạn chỉ muốn gửi ngay cho mẹ, vợ hoặc người yêu của mình đấy.
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Những bài thơ chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 này sẽ là món quà ngọt ngào để gửi tặng những người phụ nữ bạn yêu thương. Hãy đọc ngay bây giờ để có thể thêm nhiều ý tưởng cho câu chúc ý nghĩa nhé.
1. Chào mừng ngày 8 tháng 3
Chúc Em hạnh phúc gấp ba ngày thường.
Luôn luôn tươi trẻ, dễ thương
Luôn luôn thành đạt trên đường tương lai.
Hãy tự tin ở ngày mai,
Cơ hội sẽ đến, dang tay đón chào.
Sức khỏe thể lực dồi dào
Tiền tài,danh vọng ngọt ngào yêu thương
Mùa xuân hoa sắc đua hương
Cố lên Em nhé ! Hoa nhường nguyệt e.
Ngày mai,ngày mốt ngày kia…
Ngày nào Em cũng như là ngày xuân.
2. Tặng vợ ngày 8/3
Hôm nay mùng tám tháng ba
Chồng chẳng có quà để tặng vợ yêu
Chỉ xin gửi tới đôi điều
Vợ chồng chung sống... chồng yêu thật lòng
Bao nhiêu vất vả ước mong
Đến ngày phụ nữ được chồng tặng hoa
Hôm nay mùng tám tháng ba
Tình cảm chan hòa tặng vợ nụ hôn.
3. Thơ chúc mừng ngày 8/3
Chúc mừng ngày tám tháng ba
Chị em phụ nữ như hoa tuyệt trần
Chúc cho những mối tình thân
Ngày càn thêm thấm nghĩa ân trọn đời.
Chúc cho các cặp xa rời
Hiểu ra lẽ phải mà thôi giận hờn
Chúc cho các thím đẹp hơn
Tựa như những đóa mẫu đơn giao mùa.
Chúc cho mấy bác đi chùa
Được nhiều ơn đức bán mua mỗi ngày
Chúc cho giới trẻ thời nay
Biết yêu biết quí biết xây gia đình.
Chúc cho đất việt phồn vinh
Mọi người hạnh phúc với tình yêu thương
Chúc cho những khúc đoạn trường
Không còn vương vấn quê hương của mình.
4. Thơ tặng mẹ ngày 8/3
Mẹ là tiếng hát câu thơ
Ru con vào những giấc mơ tuyệt vời
Du dương hai tiếng à ơi
Đong đưa con ngủ, suốt đời không quên
Mỗi ngày con lớn khôn lên
Trong vòng tay mẹ êm đềm thiết tha
Mẹ là tổ ấm mái nhà
Tình thương, cao cả, bao la, dạt dào
Lời mẹ dạy bảo ngọt ngào
Hiền từ, âu yếm, xiết bao ân tình
Mẹ là nắng ấm bình minh
Là bông hoa cúc đẹp xinh sáng ngời
Ơn mẹ biển rộng mây trời
Không gian ấp ủ cho đời con tươi.
Nay thì mẹ đã qua đời
Bỗng dưng hạnh phúc chơi vơi chiều tà!
5. Bài thơ chúc mừng vợ ngày 8/3
Em ơi mùng 8 tháng 3
Anh xin tình nguyện trông nhà cho em
Em đi thoải mái suốt đêm
Anh ngoan chỉ biết chong đèn chờ thôi
Nếu em có lỡ đứng ngồi…
Với ai anh cũng vui rồi… cho qua
Bởi vì mùng tám tháng ba
Ngày em được phép giăng hoa một lần
Nếu còn e ngại tần ngần
Thì em trông cửa để phần… anh đi.
Nếu bạn có bất cứ bài thơ chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 nào khác, chẳng hạn như thơ 4 chữ về 8/3, thơ chế, thơ vui..., hãy chia sẻ để mọi người cùng thưởng thức nhé.