Những bài thơ chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Đời sống 03/03/2018 18:47

Có rất nhiều bài thơ chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 mà bạn có thể thưởng thức ngay bây giờ. Trong số đó, một số chắc chắn có thể khiến bạn chỉ muốn gửi ngay cho mẹ, vợ hoặc người yêu của mình đấy.

Những bài thơ chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 này sẽ là món quà ngọt ngào để gửi tặng những người phụ nữ bạn yêu thương. Hãy đọc ngay bây giờ để có thể thêm nhiều ý tưởng cho câu chúc ý nghĩa nhé.

Bài thơ chúc mừng ngày 8/3
Bài thơ chúc mừng ngày 8/3. Nguồn: Internet.

1. Chào mừng ngày 8 tháng 3

Chúc Em hạnh phúc gấp ba ngày thường.

Luôn luôn tươi trẻ, dễ thương

Luôn luôn thành đạt trên đường tương lai.

Hãy tự tin ở ngày mai,

Cơ hội sẽ đến, dang tay đón chào.

Sức khỏe thể lực dồi dào

Tiền tài,danh vọng ngọt ngào yêu thương

Mùa xuân hoa sắc đua hương

Cố lên Em nhé ! Hoa nhường nguyệt e.

Ngày mai,ngày mốt ngày kia…

Ngày nào Em cũng như là ngày xuân.

2. Tặng vợ ngày 8/3

Hôm nay mùng tám tháng ba

Chồng chẳng có quà để tặng vợ yêu

Chỉ xin gửi tới đôi điều

Vợ chồng chung sống... chồng yêu thật lòng

Bao nhiêu vất vả ước mong

Đến ngày phụ nữ được chồng tặng hoa

Hôm nay mùng tám tháng ba

Tình cảm chan hòa tặng vợ nụ hôn.

Thơ chúc mừng ngày 8/3
Thơ chúc mừng ngày 8/3. Nguồn: Internet.

3. Thơ chúc mừng ngày 8/3

Chúc mừng ngày tám tháng ba

Chị em phụ nữ như hoa tuyệt trần

Chúc cho những mối tình thân

Ngày càn thêm thấm nghĩa ân trọn đời.

Chúc cho các cặp xa rời

Hiểu ra lẽ phải mà thôi giận hờn

Chúc cho các thím đẹp hơn

Tựa như những đóa mẫu đơn giao mùa.

Chúc cho mấy bác đi chùa

Được nhiều ơn đức bán mua mỗi ngày

Chúc cho giới trẻ thời nay

Biết yêu biết quí biết xây gia đình.

Chúc cho đất việt phồn vinh

Mọi người hạnh phúc với tình yêu thương

Chúc cho những khúc đoạn trường

Không còn vương vấn quê hương của mình.

4. Thơ tặng mẹ ngày 8/3

Mẹ là tiếng hát câu thơ

Ru con vào những giấc mơ tuyệt vời

Du dương hai tiếng à ơi

Đong đưa con ngủ, suốt đời không quên

Mỗi ngày con lớn khôn lên

Trong vòng tay mẹ êm đềm thiết tha

Mẹ là tổ ấm mái nhà

Tình thương, cao cả, bao la, dạt dào

Lời mẹ dạy bảo ngọt ngào

Hiền từ, âu yếm, xiết bao ân tình

Mẹ là nắng ấm bình minh

Là bông hoa cúc đẹp xinh sáng ngời

Ơn mẹ biển rộng mây trời

Không gian ấp ủ cho đời con tươi.

Nay thì mẹ đã qua đời

Bỗng dưng hạnh phúc chơi vơi chiều tà!

Bài thơ chúc 8/3 tặng vợ
Bài thơ chúc 8/3 tặng vợ. Nguồn: Internet.

5. Bài thơ chúc mừng vợ ngày 8/3

Em ơi mùng 8 tháng 3

Anh xin tình nguyện trông nhà cho em

Em đi thoải mái suốt đêm

Anh ngoan chỉ biết chong đèn chờ thôi

Nếu em có lỡ đứng ngồi…

Với ai anh cũng vui rồi… cho qua

Bởi vì mùng tám tháng ba

Ngày em được phép giăng hoa một lần

Nếu còn e ngại tần ngần

Thì em trông cửa để phần… anh đi.

Nếu bạn có bất cứ bài thơ chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 nào khác, chẳng hạn như thơ 4 chữ về 8/3, thơ chế, thơ vui..., hãy chia sẻ để mọi người cùng thưởng thức nhé.

4 bài thơ ngày Phụ nữ Việt Nam dành tặng mẹ, vợ và các chị em phụ nữ đầy ý nghĩa

4 bài thơ ngày Phụ nữ Việt Nam dành tặng mẹ, vợ và các chị em phụ nữ đầy ý nghĩa

Có rất nhiều bài thơ ngày Phụ nữ Việt Nam vô cùng hay để bạn dành tặng một nửa thế giới. Ý nghĩa và mức độ chân thành chẳng hề kém quà tặng vật chất đâu.

Xem thêm
Từ khóa:   ngày quốc tế phụ nữ ngày 8/3

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng