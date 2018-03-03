Chúc Em hạnh phúc gấp ba ngày thường.

Những bài thơ chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 này sẽ là món quà ngọt ngào để gửi tặng những người phụ nữ bạn yêu thương. Hãy đọc ngay bây giờ để có thể thêm nhiều ý tưởng cho câu chúc ý nghĩa nhé.

Luôn luôn thành đạt trên đường tương lai.

Luôn luôn tươi trẻ, dễ thương

Hãy tự tin ở ngày mai,

Cơ hội sẽ đến, dang tay đón chào.

Sức khỏe thể lực dồi dào

Tiền tài,danh vọng ngọt ngào yêu thương

Mùa xuân hoa sắc đua hương

Cố lên Em nhé ! Hoa nhường nguyệt e.

Ngày mai,ngày mốt ngày kia…

Ngày nào Em cũng như là ngày xuân.

2. Tặng vợ ngày 8/3

Hôm nay mùng tám tháng ba

Chồng chẳng có quà để tặng vợ yêu

Chỉ xin gửi tới đôi điều

Vợ chồng chung sống... chồng yêu thật lòng

Bao nhiêu vất vả ước mong

Đến ngày phụ nữ được chồng tặng hoa

Hôm nay mùng tám tháng ba

Tình cảm chan hòa tặng vợ nụ hôn.

Thơ chúc mừng ngày 8/3. Nguồn: Internet.

3. Thơ chúc mừng ngày 8/3

Chúc mừng ngày tám tháng ba

Chị em phụ nữ như hoa tuyệt trần

Chúc cho những mối tình thân

Ngày càn thêm thấm nghĩa ân trọn đời.

Chúc cho các cặp xa rời

Hiểu ra lẽ phải mà thôi giận hờn

Chúc cho các thím đẹp hơn

Tựa như những đóa mẫu đơn giao mùa.

Chúc cho mấy bác đi chùa

Được nhiều ơn đức bán mua mỗi ngày

Chúc cho giới trẻ thời nay

Biết yêu biết quí biết xây gia đình.

Chúc cho đất việt phồn vinh

Mọi người hạnh phúc với tình yêu thương

Chúc cho những khúc đoạn trường

Không còn vương vấn quê hương của mình.

4. Thơ tặng mẹ ngày 8/3

Mẹ là tiếng hát câu thơ

Ru con vào những giấc mơ tuyệt vời

Du dương hai tiếng à ơi

Đong đưa con ngủ, suốt đời không quên

Mỗi ngày con lớn khôn lên

Trong vòng tay mẹ êm đềm thiết tha

Mẹ là tổ ấm mái nhà

Tình thương, cao cả, bao la, dạt dào

Lời mẹ dạy bảo ngọt ngào

Hiền từ, âu yếm, xiết bao ân tình

Mẹ là nắng ấm bình minh

Là bông hoa cúc đẹp xinh sáng ngời

Ơn mẹ biển rộng mây trời

Không gian ấp ủ cho đời con tươi.

Nay thì mẹ đã qua đời

Bỗng dưng hạnh phúc chơi vơi chiều tà!

Bài thơ chúc 8/3 tặng vợ. Nguồn: Internet.

5. Bài thơ chúc mừng vợ ngày 8/3

Em ơi mùng 8 tháng 3

Anh xin tình nguyện trông nhà cho em

Em đi thoải mái suốt đêm

Anh ngoan chỉ biết chong đèn chờ thôi

Nếu em có lỡ đứng ngồi…

Với ai anh cũng vui rồi… cho qua

Bởi vì mùng tám tháng ba

Ngày em được phép giăng hoa một lần

Nếu còn e ngại tần ngần

Thì em trông cửa để phần… anh đi.

Nếu bạn có bất cứ bài thơ chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 nào khác, chẳng hạn như thơ 4 chữ về 8/3, thơ chế, thơ vui..., hãy chia sẻ để mọi người cùng thưởng thức nhé.