Cùng tìm hiểu Lịch sử về ngày Phụ nữ Việt Nam 20 10 để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của ngày kỷ niệm này đối với chị em phụ nữ nói riêng và cả nước ta nói chung nhé.

Cứ vào dịp 20 tháng 10 hàng năm, chị em phụ nữ nước ta lại được quan tâm một cách đặc biệt. Nào là thiệp, hoa hồng, đồ lưu niệm, nào là quần áo, đồ trang sức, và quan trọng hơn, đó là cánh mày râu sẽ làm hết tất cả mọi thứ trong nhà để chị em được… nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng mà không có bất cứ lời than phiền nào cả.

Như chúng ta đều biết, ngày 20 tháng 10 chính là ngày Phụ nữ Việt Nam đã được Đảng Cộng sản Việt Nam ra quyết định chính thức vào năm 1930. Ngày này được tổ chức kỷ niệm nhằm tôn vinh vai trò và tầm quan trọng của chị em phụ nữ trong các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm cũng như sự phát triển của đất nước. Để hiểu rõ hơn về điều này, hãy cùng tìm hiểu lịch sử về ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 một cách chi tiết. Lịch sử ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 như thế nào? Hình ảnh người phụ nữ đã để lại những dấu ấn đậm nét trong lịch sử dụng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trước quân thù, họ là những con người kiên trung, bất khuất, sẵn sàng xả thân mình tiêu diệt giặc ngoại xâm và đòi lại tự do, hòa bình cho đất nước, chẳng hạn như Bà Trưng, Bà Triệu, nữ tướng Bùi Thị Xuân hay chị Út Tịch. Trong lao động, họ là những con người cần cù, chịu khó, thông minh, sáng tạo. Trong cuộc sống, họ là những người góp phần gì giữ hạnh phúc gia đình nuôi dạy con cái, hỗ trợ chồng và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc. Họ chính là những người phụ nữ luôn thể hiện tốt vai trò và vị trí của mình trong mọi lĩnh vực. Rõ ràng, nhắc đến lịch sử ngày Phụ nữ Việt Nam thì không thể không nhắc đến những đóng góp của họ đối với đất nước.

Từ năm 1927, các tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ tham gia như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề và các tổ chức có tính chất riêng của giới nữ. Cụ thể: năm 1927 nhóm các chị Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn Thị Thủy là ba chị em ở làng Phật Tích (Bắc Ninh) tham gia Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, các chị tuyên truyền, xây dựng tổ học nghề đăng ten và học chữ. Nhóm chị Thái Thị Bôi có các chị Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng, Huỳnh Thuyên tham gia sinh hoạt ở trường nữ học Đồng Khánh. Năm 1928, nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai cùng Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An tham gia sinh hoạt hội đỏ của Tân Việt. Nhóm này liên hệ với chị Xân, chị Thiu, chị Nhuận, chị Liên thành lập tờ Phụ nữ Giải phóng ở Vinh. Vào ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ghi rõ “Nam nữ bình quyền”, khẳng định phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập. Để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày phụ nữ Việt Nam". Đây chính là lịch sử ra đời ngày Phụ nữ Việt Nam mà bất cứ ai trong chúng ta cũng cần biết.

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