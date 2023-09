Tìm hiểu ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2021

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, phụ nữ luôn là những người đóng vai trò hết sức to lớn, không chỉ đóng góp công sức, trí tuệ chống giặc ngoại xâm mà họ còn là những nhân tố không thể thiếu để gìn giữ gia đình hạnh phúc và xã hội thịnh vượng.

Như chúng ta đã biết, lịch sử ra đời ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 gắn liền với một loạt các sự kiện nổi dậy kháng chiến có sự tham gia tích cực của những người phụ nữ. Chẳng hạn, đó là nhóm các chị Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn Thị Thủy tham gia Thanh niên cách mạng đồng chí Hội; đó là các chị Thái Thị Bôi, Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng và Huỳnh Thuyên tham gia sinh hoạt ở trường nữ học Đồng Khánh; đó là nhóm các chị Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An tham gia sinh hoạt hội đỏ của Tân Việt và một số nhóm nổi bật khác. Trước sự tích cực, chủ động và tinh thần yêu nước mãnh liệt của các chị, Đảng ta đã nhận thấy rõ sức mạnh của những người phụ nữ Việt Nam: phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đặt ra nhiệm vụ phải giải phóng phụ nữ gắn liền với giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Từ đây, Hội Phụ nữ Phản đế Việt Nam cũng được hình thành (sau này đổi lên là Hội Phụ nữ Việt Nam) đánh dấu cho sự ra đời của ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - ngày cả nước tôn vinh và đề cao vai trò của người phụ nữ.

Như vậy, ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đầu tiên phải hướng đến đó chính là việc khẳng định phụ nữ là phần không thể thiếu cho sự thành công của cách mạng Việt Nam và cả công cuộc xây dựng đất nước. Trong đấu tranh cách mạng, phụ nữ là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến; đồng thời cũng là những chiến sĩ kiên cường, bất khuất, những nữ dân quân du kích, thanh niên xung phong, tải đạn, tải gạo với ý chí quật cường. Những cái tên như chị Lê Thị Hồng Gấm, chị Nguyễn Thị Định hay bác sĩ - liệt sĩ Đặng Thùy Trâm chưa bao giờ là những cái tên của quá khứ. Tên của các chị vẫn luôn vang vọng mãi trong tâm hồn, trong trái tim của thế hệ sau và mãi mãi là tấm gương để chúng ta học tập.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 còn gắn liền với ý nghĩa tôn vinh tinh thần hăng say lao động, một lòng một dạ vì chồng, vì con cái, gia đình và quê hương của những người phụ nữ Việt Nam. Trong lịch sử, phụ nữ là những người tham gia đông đảo, tích cực vào tất cả những hoạt động sản xuất. Những câu ca dao như “Thân em vất vả trăm bề...” hoặc “em ôm bó mạ xuống đồng...”, “có con sáo đậu bờ rào, nhìn em tát nước hát chào líu lo”... rõ ràng phản ánh sự thực lịch sử về vai trò của ng­ười phụ nữ Việt Nam trong lao động. Những ngư­ời viết sử nư­ớc ngoài vào thế kỷ XVII và thế kỷ XVIII cũng đã từng nhận xét : “Phụ nữ ở xứ này rất năng động. Họ làm nhà làm gốm, chèo truyền, bán hàng, bật bông kéo sợi, dệt vải, may vá quần áo, phần lớn công việc là do phụ nữ cáng đáng”.

Trong cuộc sống hiện đại, ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 giờ đây mở rộng và cải tiến hơn với vai trò của phụ nữ còn gắn liền với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phụ nữ tham gia vào bộ máy nhà nước, phụ nữ là lãnh đạo, phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ tham gia vào các ngành mà trước đây thường chỉ dành cho nam giới như kỹ sư, lập trình viên, nhà khoa học máy tính, nghiên cứu phần mềm… Phụ nữ giờ đây vừa gánh vác trọng trách gia đình, vừa theo đuổi sự nghiệp riêng và cách nhìn nhận về trách nhiệm gia đình cũng không còn giới hạn như trước nữa.

Nhân ngày 20 tháng 10, chúng ta hãy dành tặng các chị em một lời chúc thật ý nghĩa và chân thành nhất. Chúc các chị em luôn là những người phụ nữ xinh đẹp, đảm đang, tài giỏi, thông minh và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cánh mày râu nhé.