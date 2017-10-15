4 bài thơ ngày Phụ nữ Việt Nam dành tặng mẹ, vợ và các chị em phụ nữ đầy ý nghĩa

Bên cạnh những món quà vật chất hay các câu chúc ý nghĩa thì dành tặng mẹ, vợ một bài thơ ngày Phụ nữ Việt Nam cũng là một món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa. Hãy cùng tìm hiểu một số bài thơ hay nhân ngày 20 tháng 10 sắp tới nhé.

Thế nên, nếu đang tìm kiếm một bài thơ ý nghĩa dành tặng mẹ ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 thì bạn hãy cân nhắc lựa chọn những vần thơ đầy xúc động sau đây của tác giả Hoàng Thanh Tâm nhé.

Ngày Phụ nữ Việt Nam là dịp không thể tuyệt vời hơn để dành tặng mẹ những vần thơ vô cùng ý nghĩa. “Có mẹ tất cả bạc vàng, thiêng liêng cao cả ngút ngàn Thái Sơn”. Thật hạnh phúc khi ta sinh ra đời luôn có mẹ bên cạnh. Mẹ là vầng trăng, là ánh Mặt Trời, là tất cả đối với chúng ta. Mẹ là người chưa bao giờ ngừng yêu thương và quan tâm tới chúng ta cả.

Mẹ kính yêu (Hoàng Thanh Tâm)

Mẹ không có tám tháng ba

Mẹ cũng chẳng có bông hoa tháng mười

Bao năm tần tảo ngược xuôi

Bông hoa của mẹ nụ cười của con.

Con muốn nhìn mẹ lâu hơn

Hôn lên mái tóc không còn mùi thơm

Lệ lòng lã chã chan cơn

Kể làm sao hết công ơn biển trời

Con dâng mẹ ngàn nụ cười

Niềm vui bóng xế trong lời hỏi thăm

Chút chăm cơm thuốc quanh năm

Miễn là có mẹ trăng rằm Vu Lan.

Có mẹ tất cả bạc vàng

Thiêng liêng cao cả ngút ngàn Thái Sơn

Gia tài quý nhất ai hơn

Còn ôm gối mẹ tủi hờn nhẹ tênh.

Thơ ngày Phụ nữ Việt Nam tặng vợ

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cũng là ngày của người phụ nữ luôn sớm khuya “nâng khăn sửa túi” cho bạn, là người chăm sóc bố mẹ, sinh cho bạn những đứa con ngoan và luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Cô ấy luôn ở đó khi bạn thành công để chia sẻ cùng bạn khoảnh khắc chiến thắng, khi bạn mệt mỏi và cần một bàn tay nắm chặt để lấy lại tinh thần, khi bạn cần một ai đó động viên, khích lệ trước khó khăn thử thách. Cô ấy chính là người phụ nữ chấp nhận đi cùng bạn suốt đoạn đường còn lại của cuộc đời và muốn cùng bạn xây dựng nên một tổ ấm hạnh phúc bền vững.

Ngày ấy sẽ trôi qua (Lê Thống Nhất)

Em cứ ngồi ngắm hoa. Em cứ ca cứ hát

Anh sẽ lo rửa bát.Anh sẽ lo quét nhà

Anh sẽ lo giặt là. Em uống gì anh pha

Chợ gần hay chợ xa. Anh lần ra được hết

Món em ưa anh biết. Em cứ chờ mà xem

Em đánh phấn xoa kem.Anh nhặt rau vo gạo

Em ung dung đọc báo.Anh tay nấu tay xào

Anh tự làm không sao. Đừng lo gì em nhé

Tà áo em tuột chỉ.Đưa anh khâu lại giùm

Nho anh mua cả chùm. Buồn mồm em cứ nếm

Bạn gái em mà đến.Cứ vô tư chuyện trò

Anh tắm cho thằng cu.Rồi anh ru nó ngủMàn hình bao cầu thủ.

Nghe em hét "vào rồi". Hết một ngày em ơi. 24h thôi nhé.

Một ngày anh làm vợ! Một ngày em làm chồng.

Thơ ngày Phụ nữ Việt Nam tặng đồng nghiệp nữ

Với các đồng nghiệp nữ, một vài câu thơ hài hước, dí dỏm nhưng cũng tràn đầy sự chân thành chúc chị em luôn tươi trẻ, xinh đẹp, hạnh phúc và thành công cũng là món quà đầy ý nghĩa. Chẳng hạn như bài thơ dưới đây rất phù hợp để anh em tặng các chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 sắp tới.

Nhân dịp 20 tháng 10, xin chúc chị em:

Trẻ trung như heo sữa

Bốc lửa như heo quay

Hăng say như heo con

Sắc son như heo đất

Đủ chất như...heo thịt

Chúc mừng, chúc mừng!!!

Hay như những vần thơ sau đây lại là cách thể hiện “tình cảm” rất thú vị, phù hợp với những anh chàng muốn “tỏ tình” theo đường vòng, vừa gửi lời chúc chân thành tới người ấy, vừa khéo léo gửi gắm ý tình nhưng không quá lộ liễu.

Đến ngày hai mười tháng mười

Thì tôi lại ước em là… đàn ông.

Ước em đôi má phai hồng

Đôi môi phai thắm, lại không… điệu đà

Ước em… duyên bớt mặn mà

Đừng đằm thắm quá, người ta yêu thầm!

Ước em, bỗng cũng… “hâm hâm”

Tự nhiên quên mất… cầm nhầm tay tôi!

Vậy là bạn đã nắm được một số bài thơ hay nhất ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 rồi đấy. Hy vọng là chúng sẽ giúp bạn phần nào thể hiện được tình cảm của mình đến vợ, mẹ và đồng nghiệp. Chúc bạn và gia đình có một ngày 20/10 đầy ý nghĩa và hạnh phúc.