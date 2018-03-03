Những bài thơ hay về ngày 8/3 cho trẻ mầm non

Đời sống 03/03/2018 18:42

Bạn đang tìm những bài thơ hay về ngày 8/3 cho trẻ mầm non? Vậy thì đừng bỏ qua những gợi ý tuyệt vời này nhé.

Vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, các mẹ thường sưu tập những bài thơ hay về ngày 8/3 cho trẻ mầm non. Sau đó, chuẩn bị những món quà nhỏ xinh để bé nhà mình có thể mang đến tặng cô giáo. Ngày 8/3 năm nay các mẹ đã có ý tưởng gì chưa? Nếu chưa thì hãy cùng tham khảo một số bài thơ về ngày 8/3 dưới đây nhé.

Bài thơ chúc 8/3 cho trẻ mầm non
Bài thơ chúc 8/3 cho trẻ mầm non. Nguồn: Internet.

1. Lời chúc 8/3 của bé

Nhân ngày 8/3

Bé con xin chúc mẹ

Thật mạnh khỏe, tươi vui

Chúc cô giáo của con

Luôn tràn đầy hạnh phúc

Chúc chị gái học giỏi

Lại càng thêm xinh đẹp

Bé chúc cho tất cả

Trong ngày 8/3

2. Ngày 8/3 là ngày của yêu thương

Hôm nay cô dạy em

Về một ngày đặc biệt

Ngày của những bông hoa

Và của nhiều lời chúc.

Ngày để em thể hiện

Tình cảm với mẹ yêu

Tình thương với cô giáo

Tình yêu với mọi người.

Ngày yêu thương nào thế?

Là ngày 8/3

Là ngày của hy vọng

Là ngày của ước mong.

Em mong cho mọi thứ

Được tốt đẹp yên vui

Mong mẹ cô khỏe mạnh

Để bên em trọn đời.

Thơ tặng cô giáo ngày 8/3
Thơ tặng cô giáo ngày 8/3. Nguồn: Internet.

3. Thơ tặng cô giáo ngày 8/3

Ngày mồng 8 tháng 3,

Ngày quốc tế phụ nữ.

Em có mấy chữ tặng cô thế này:

Chúc cô mạnh khỏe

Trẻ mãi không già

Sống mãi bên em.

Tăng cô bao đóa hoa hồng

Tặng cô với cả hương nồng sắc xuân

Tháng ngày dạy dỗ ân cần

Cho bao thế hệ góp phân dựng xây

Tiếng cô tưởng nhớ mới đây

Xây bao hạnh phúc trấn dầy yêu thương…

4. Thơ tặng cô giáo

Cô là cô tấm hiền hòa

Việc trường, việc lớp, việc nhà đảm đang

Tính tình vui vẻ dịu dàng

Bạn bè quý mến, trò càng yêu thương.

Người luôn vun đắp việc trường

Khó khăn chẳng ngại - Lời thương dành nhiều

Cùng chung gánh vác bao điều

Chuyên môn việc chính -bao nhiêu tháng ngày.

Nữ công khéo léo hăng say

Chị em tâm sự điều hay, điều buồn

Đồng nghiệp ai cũng quý luôn

Thật thà, chất phác, mến thương mọi người

Yêu cô như mẹ, cô ơi!

Mượn lời thơ gửi tình người thiết tha!

Bài thơ tặng cô giáo
Bài thơ tặng cô giáo. Nguồn: Internet.

5. Bàn tay của cô

Có một miền đất rất xa

Nơi bàn tay cô để lại

Bàn tay ngọt ngào hoa trái

Thành phố trên trang sách em.

Cô ngồi soạn bài đêm đêm

Lung linh ánh đèn tỏa sáng

Mỗi ngày đứng trên bục giảng

Dắt em từng bước vào đời.

Xôn xao âm thanh đất trời

Trên bàn tay cô đã dắt

Bàn tay lặng thầm dìu dắt

Cho em cả một bầu trời.

Trên đây là những bài thơ về ngày 8/3 cho trẻ mầm non hay nhất. Hy vọng là các mẹ đã có thêm vài gợi ý về lời chúc cô giáo cho con rồi. Nếu biết thêm nhiều bài thơ hay, đừng ngần ngại chia sẻ nhé.

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