Bạn đang tìm những bài thơ hay về ngày 8/3 cho trẻ mầm non? Vậy thì đừng bỏ qua những gợi ý tuyệt vời này nhé.
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Vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, các mẹ thường sưu tập những bài thơ hay về ngày 8/3 cho trẻ mầm non. Sau đó, chuẩn bị những món quà nhỏ xinh để bé nhà mình có thể mang đến tặng cô giáo. Ngày 8/3 năm nay các mẹ đã có ý tưởng gì chưa? Nếu chưa thì hãy cùng tham khảo một số bài thơ về ngày 8/3 dưới đây nhé.
1. Lời chúc 8/3 của bé
Nhân ngày 8/3
Bé con xin chúc mẹ
Thật mạnh khỏe, tươi vui
Chúc cô giáo của con
Luôn tràn đầy hạnh phúc
Chúc chị gái học giỏi
Lại càng thêm xinh đẹp
Bé chúc cho tất cả
Trong ngày 8/3
2. Ngày 8/3 là ngày của yêu thương
Hôm nay cô dạy em
Về một ngày đặc biệt
Ngày của những bông hoa
Và của nhiều lời chúc.
Ngày để em thể hiện
Tình cảm với mẹ yêu
Tình thương với cô giáo
Tình yêu với mọi người.
Ngày yêu thương nào thế?
Là ngày 8/3
Là ngày của hy vọng
Là ngày của ước mong.
Em mong cho mọi thứ
Được tốt đẹp yên vui
Mong mẹ cô khỏe mạnh
Để bên em trọn đời.
3. Thơ tặng cô giáo ngày 8/3
Ngày mồng 8 tháng 3,
Ngày quốc tế phụ nữ.
Em có mấy chữ tặng cô thế này:
Chúc cô mạnh khỏe
Trẻ mãi không già
Sống mãi bên em.
Tăng cô bao đóa hoa hồng
Tặng cô với cả hương nồng sắc xuân
Tháng ngày dạy dỗ ân cần
Cho bao thế hệ góp phân dựng xây
Tiếng cô tưởng nhớ mới đây
Xây bao hạnh phúc trấn dầy yêu thương…
4. Thơ tặng cô giáo
Cô là cô tấm hiền hòa
Việc trường, việc lớp, việc nhà đảm đang
Tính tình vui vẻ dịu dàng
Bạn bè quý mến, trò càng yêu thương.
Người luôn vun đắp việc trường
Khó khăn chẳng ngại - Lời thương dành nhiều
Cùng chung gánh vác bao điều
Chuyên môn việc chính -bao nhiêu tháng ngày.
Nữ công khéo léo hăng say
Chị em tâm sự điều hay, điều buồn
Đồng nghiệp ai cũng quý luôn
Thật thà, chất phác, mến thương mọi người
Yêu cô như mẹ, cô ơi!
Mượn lời thơ gửi tình người thiết tha!
5. Bàn tay của cô
Có một miền đất rất xa
Nơi bàn tay cô để lại
Bàn tay ngọt ngào hoa trái
Thành phố trên trang sách em.
Cô ngồi soạn bài đêm đêm
Lung linh ánh đèn tỏa sáng
Mỗi ngày đứng trên bục giảng
Dắt em từng bước vào đời.
Xôn xao âm thanh đất trời
Trên bàn tay cô đã dắt
Bàn tay lặng thầm dìu dắt
Cho em cả một bầu trời.
Trên đây là những bài thơ về ngày 8/3 cho trẻ mầm non hay nhất. Hy vọng là các mẹ đã có thêm vài gợi ý về lời chúc cô giáo cho con rồi. Nếu biết thêm nhiều bài thơ hay, đừng ngần ngại chia sẻ nhé.