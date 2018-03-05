Hướng dẫn chọn quà tặng cho mẹ ngày 8/3 ý nghĩa nhất

Không còn bao lâu nữa sẽ tới ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3, bạn đã có ý tưởng gì về quà tặng mẹ chưa? Nếu chưa thì hãy cùng tham khảo danh sách quà tặng mẹ ngày 8/3 ý nghĩa này nhé.

Quà tặng cho mẹ ngày 8/3 ý nghĩa không cần phải là những món quà đắt tiền. Đơn giản có thể chỉ là một vài cành hoa, chiếc khăn tay hay trâm cài tóc. Nếu có tài chính dư dả hơn, bạn có thể sắm cho mẹ bộ dụng cụ làm bếp mới, quần áo, giày, ví, đưa mẹ đi spa/trung tâm thẩm mỹ hay thậm chí là các đồ vật có giá trị cao như vàng bạc. Dưới đây là một số gợi ý về quà tặng cho mẹ ngày 8/3 1. Tặng cho mẹ hoa ngày 8/3 Tặng cho mẹ hoa ngày 8/3. Nguồn: Internet. Hoa biểu trưng cho sắc đẹp và giúp bạn truyền đạt thông điệp tình yêu mãnh liệt nên hoa luôn là món quà hoàn hảo nhất cho tất cả mọi dịp lễ tết và là sự lựa chọn số một để thay lời bạn muốn nói gửi đến mẹ chồng của bạn. Những đóa hoa tươi làm quà 8-3 sẽ mang nhiều ý nghĩa khi bạn chọn một loại hoa phù hợp và đúng ý thích của mẹ chồng. Mỗi loài hoa mang một vẻ đẹp riêng và cũng hàm chứa những thông điệp khác nhau để bản bày tỏ tình cảm. Ví dụ khi tặng hoa Ly sẽ thể hiện sự ngưỡng mộ và trân trọng, đề cao mà bạn dành cho mẹ chồng. Hoa Lan là biểu tượng cho sự quyến rũ của người phụ nữ.

2. Tặng mẹ trang sức ngày 8/3 Đa phần phụ nữ đều yêu thích nữ trang. Bạn cũng có thể lựa chọn cho mẹ của mình một bộ đồ nữ trang với họa tiết đơn giản, trang nhã. Mẹ bạn sẽ vô cùng bất ngờ về món quà mà bạn dành tặng trong ngày 8/3. Các món đồ nữ trang thiết kế từ ngọc trai đen, đá quý hay ngọc trai trắng đều phù hợp với độ tuổi này của mẹ bạn.

3. Tặng mẹ mỹ phẩm ngày 8/3 Chúc mừng ngày 8/3. Nguồn: Internet. Bạn có thể mua mỹ phẩm, nước hoa để dành tặng mẹ yêu của mình. Khi mua quà tặng 8/3 loại này thì bạn cần phải lưu ý đến sở thích về mùi hương cũng như nhãn hiệu mà mẹ hay dùng. Chỉ có mua được món quà đúng sở thích của mẹ thì mẹ mới yêu thích, món quà 8/3 của bạn mới thật sự ý nghĩa, mới phát huy hết tác dụng của nó. 4. Tặng mẹ nước hoa Nước hoa là một trong những món quà bất cứ người phụ nữ nào cũng thích. Nó khơi dậy cảm xúc của các giác quan làm phụ nữ. Bạn hãy lựa chọn một loại nước hoa đặc trưng và đúng với ý thích của mẹ chồng. Đây chắc chắn sẽ là một món quà tuyệt vời. 5. Tặng mẹ đồ dùng làm bếp Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ. Nguồn: Internet. Mua tặng mẹ những dụng cụ gia đình cần thiết mà mẹ đang ao ước mua, những món đồ hiện đại, tiện nghi mà gia đình chưa có như: máy giặt, tủ lạnh, tivi, máy hút bụi, dụng cụ nhà bếp, máy nướng bánh, máy pha cà phê… sẽ khiến cho mẹ thật sự yêu thích. Không những làm cho mẹ vui vẻ mà còn phục vụ cho nhu cầu sử dụng của cả gia đình. 6. Bữa ăn gia đình Một bữa tối với những món ăn mà mẹ chồng và các thành viên trong gia đình khoái khẩu chắc chắn sẽ làm cho mẹ chồng bạn nghĩ rằng bạn rất chu đáo và biết quan tâm tới mọi người. Không cần quá nhiều món, chỉ cần bạn tự tay chuẩn bị với tấm lòng thành thì dù tài nấu ăn của bạn có “tồi” đến đâu, bạn cũng làm cho mẹ chồng cảm động. Vậy là bạn đã biết những món quà ý nghĩa để tặng mẹ ngày 8/3 rồi đấy. Hãy nhanh tay chuẩn bị quà để tặng mẹ nhé.

Tìm hiểu lịch sử và ý nghĩa của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Gần tới ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhiều người bắt đầu tìm hiểu câu chúc và quà tặng để dành tặng mẹ, vợ, bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, mấy ai đã hiểu được lịch sử và ý nghĩa của ngày 8/3 Quốc tế Phụ nữ.

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