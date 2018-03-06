Gợi ý quà tặng mùng 8-3 cho bạn gái đảm bảo nàng sẽ "chết mê"

Đời sống 06/03/2018 09:14

Đừng tặng gấu bông và hoa nữa, những món quà này "xưa" rồi! Đây mới là quà tặng mùng 8-3 cho bạn gái "sành điệu" nhất.

Nên tặng gì cho bạn gái vào ngày 8/3? Hoa và gấu bông liệu có còn “phù hợp” trong thời buổi thị trường quà tặng 8/3 đầy rẫy các mặt hàng và nhu cầu của chị em cũng cao “ngất trời”? Dưới đây sẽ là một vài gợi ý quà tặng mùng 8-3 cho bạn gái đảm bảo độc, lạ và nàng sẽ “chết mê” bạn khi nhận được quà đấy.

1. Son môi “hàng hiệu”

Một món quà như son môi chắc chắn sẽ khiến trái tim cô nàng đổ gục. Với mức giá dưới 500k, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một mẫu son đang thịnh hành hiện nay và được giới trẻ ưa chuộng.

Đừng chỉ tặng hoa vào ngày 8/3 cho bạn gái
Đừng chỉ tặng hoa cho bạn gái vào ngày 8/3. Nguồn: Internet.

Đơn giản lên Google Search hoặc dạo qua các trang tin cho giới trẻ như Kenh14, bạn sẽ biết phải mua loại son nào và mua ở đâu. Hãy tìm kiếm cả phản hồi của những cô nàng khác trên Internet. Và bạn không cần quá quan trọng xem cô gái của bạn có thích thỏi son đó hay không, vì món quà là để thể hiện giá trị của bạn, thể hiện bạn là một người cũng biết nắm bắt tâm lý phụ nữ và có gu thời trang.

2. Đồ trang sức

Một món trang sức nhỏ như lắc tay hay vòng cổ kiểu dáng trẻ trung, thanh mảnh cũng là ý tưởng tuyệt vời. Nếu có điều kiện hơn, một chiếc đồng hồ đeo tay Hàn Quốc hay một đôi sneaker cũng là lựa chọn giúp bạn chứng tỏ rằng mình là người có gu.

3. Bữa tối sang trọng

Còn nếu như hai bạn đang yêu nhau, lúc này món quà của bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn bởi vì nó không mang nặng việc thể hiện giá trị bản thân của bạn nữa. Nhưng không thể thiếu một bữa tối lãng mạn giữa hai người.

Cùng bạn gái ăn tối vào ngày 8/3.
Cùng bạn gái ăn tối vào ngày 8/3. Nguồn: Internet.

Đó có thể là một bữa tối tại nhà hàng, hoặc tại nhà. Hai bạn sẽ chụp ảnh cùng nhau và để cô ấy đăng lên Facebook, chứng tỏ tình yêu của hai bạn. Có thể bạn không thích điều đó, nhưng việc thể hiện tình yêu trên Facebook lại có ý nghĩa lớn đối với phụ nữ. Bạn bè của cô ấy sẽ like và comment chúc mừng hai bạn, chắc chắn cô ấy sẽ rất thích điều đó và cầm điện thoại reply từng comment một trong niềm hạnh phúc.

4. Những món quà “táo bạo”

Lựa chọn những món quà “táo bạo” hơn như đồ nội y hay một chiếc váy ngủ cũng là một ý tưởng quà tặng mùng 8-3 cho bạn gái tuyệt vời. Đừng ngại mua những thứ này, bởi vì mua hàng online bây giờ đã trở nên quá dễ dàng. Bạn sẽ biến thành một anh chàng bạn trai cực kỳ tâm lý.

5. Đồ công nghệ

Hẹn hò ngày 8/3
Hẹn hò ngày 8/3. Nguồn: Internet.

Bạn có thể lựa chọn những món quà cực kỳ an toàn nhưng cũng không kém phần hiệu quả. Một chiếc tai nghe in-ear cho nữ với mức giá dưới 500k, có màu hồng trẻ trung sẽ là một món quà rất tuyệt vời.

Hoặc nếu “rủng rỉnh” hơn, bạn có thể “tậu” luôn một chiếc iPhone cho bạn gái. Đảm bảo nàng sẽ chẳng còn lý do gì để không hài lòng về bạn nữa.

Chúc bạn và người ấy có một ngày mùng 8/3 thật ý nghĩa và hạnh phúc. Chúc cho tình yêu của hai người sẽ mãi mãi bền chặt và “nở hoa”. Đừng quên dành tặng lời chúc yêu thương cho “nửa kia” của bạn nhé.

Cười ra nước mắt với những câu đố vui hay nhất ngày 8/3

Cười ra nước mắt với những câu đố vui hay nhất ngày 8/3

Tổng hợp những câu đố vui ngày 8/3 để mang đến tiếng cười cho mẹ, vợ và các chị em phụ nữ.

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